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Malatya’da Yaka Mahallesi'nde bacağından vurulan kişi tedavi altına alındı

Yeşilyurt Yaka Mahallesi'nde sol bacağından tabancayla vurulan 35 yaşındaki M.Ü.Y., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 21:52

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Malatya’da Yaka Mahallesi'nde bacağından vurulan kişi tedavi altına alındı

Olayın detayları:

Akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi 1. Sokakta gerçekleşen olayda, iddiaya göre sol bacağından tabancayla vurulan M.Ü.Y. (35), çevredeki kişiler tarafından değil, özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Hastanede müdahale edilen şahıs, tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını öne sürdü.

Sağlık durumu ve müdahale:

Olay yerinden hastaneye sevk edilen M.Ü.Y.'nin tedaviye alındığı, sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgiye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

Polis incelemesi ve iddialar:

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor. Yetkililer, şahsın kendi kendini vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor; olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

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MALATYA’DA SİLAHLA YARALANAN 1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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