Malatya'da yıkımın sorumlularına ceza: Dağdeviren Apartmanı davasında 4 sanığa hapis cezası

Dava kararı ve kısa özet:

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikincisinde yıkılan 5 katlı Dağdeviren Apartmanı ile ilgili davada kararını açıkladı. Duruşmada sanıkların ve taraf avukatlarının esas hakkındaki savunmaları alındıktan sonra mahkeme hükmünü verdi.

sanıklara verilen cezalar:

Mahkeme heyeti, binanın fenni mesulü mimar A.T.Ü. ile statik sorumlusu inşaat mühendisi B.Y.'ye "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Dosyadaki proje evraklarında imzaları bulunan dönemin belediye personeli M.B. ve A.Ö. hakkında ise 5 yıl 6 ay 20'şer gün hapis cezasına hükmedildi.

Mahkeme, hükümle birlikte sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

olay, can kayıpları ve süreç:

Olay, Battalgazi ilçesi Akpınar Mahallesi Dışbudak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın, 6 Şubat depremlerinin ikincisinde yıkılmasıyla yaşandı. Enkazda kalan N.K. (71), T.K. (44) ve S.A. (62) hayatını kaybetti; B.B.A. ise yaralanmıştı. Binanın müteahhidi İ.H.S.'nin yıkımdan önce hayatını kaybettiği kayıtlara geçti.

Duruşma sürecinde davanın sanıklarından A.T.Y.'nin yargılama sırasında hayatını kaybettiği belirtildi. Mahkeme heyeti, dosyadaki bilirkişi raporları ve tarafların savunmaları doğrultusunda cezalandırma kararını hükme bağladı.

Karar, deprem sonrası yapısal kusurlar ve sorumluluk tartışmalarına ilişkin hukuki sürecin bir ayağını oluşturuyor; mahkemece verilen hapis ve adli kontrol tedbirleri, sorumluların cezai boyutta sonuçlandırılması yönünde atılmış adımlar olarak kayda geçti.

DAĞDEVİREN APARTMANI DAVASINDA 4 SANIĞA HAPİS CEZASI