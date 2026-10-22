Telefon iade tartışması Gemlik'te ağır yaralanmayla sonuçlandı

Olayın gelişimi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir telefon bayisinde meydana gelen kavgada, 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Berna A. bıçakla ağır şekilde yaralandı. İddiaya göre, kısa süre önce cezaevinden tahliye edilen B.U., bir gün önce satın aldığı telefonu iade etmek için bayiye gitti. İade talebinin reddedilmesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü ve zanlının bıçaklı saldırısıyla sonlandı.

İlk müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın önce Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki acil müdahalenin ardından genç kadın, durumu ciddiyetini koruduğu için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Anne karnındaki bebeğin durumu için de hastanede kadın doğum uzmanları tarafından eş zamanlı tedavi süreci başlatıldı.

Gözaltı ve soruşturma:

Çevredekilerin müdahalesiyle yakalanarak polise teslim edilen B.U.'nun, ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; yetkililer yaralanmanın ve bebeğin sağlık durumunun takip edildiğini belirtti.

Gelişmeler netleştiğinde sağlık kuruluşlarından ve emniyetten gelecek resmi açıklamalar doğrultusunda haber güncellenecektir.

AĞIR YARALANAN GENÇ KADIN, OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN GEMLİK DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.