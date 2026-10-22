Elazığ’da kapsamlı toprak etütüyle tarım planlamasına bilimsel adım

Elazığ genelinde saha çalışmaları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi (TUCSAP) çerçevesinde, Elazığ’ın tamamını kapsayacak toprak etüt ve haritalama çalışmaları Bakanlık oluru ile başlatıldı.

Çalışma programı, toprak etüt ve sınıflandırma işlemlerinin yanı sıra kapsamlı toprak analizleri ve detaylı dijital toprak haritaları hazırlanmasını içeriyor. Bu sayede arazinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, tarımsal potansiyel ve kullanım kısıtları daha net ortaya konacak.

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri:

Projenin temel hedefi, Elazığ’daki toprak kaynaklarının daha iyi tanınması ve arazi kullanım planlamasına yönelik bilgi altyapısının güçlendirilmesidir. Elde edilecek sonuçlar, sulama, ürün seçimi ve sürdürülebilir arazi yönetimi gibi uygulamalara bilimsel veri sağlayacak.

Başlanan bölgeler ve beklenen çıktılar:

Arazi etüt çalışmalarına Esentepe, Doğukent, Akmezra, Kıraç ve çevre köylerde başlandı; çalışmalar ilin tamamını kapsayacak şekilde sürdürülmesi planlanıyor. Hazırlanacak dijital haritalar, yerel çiftçiler ile planlamacıların daha sağlıklı karar almasına yardımcı olacak detaylı veri setleri sunacak.

Proje ile Elazığ’ın toprak varlığının ayrıntılı biçimde ortaya konulması ve tarımsal üretim ile arazi yönetimine yönelik uygulamaların daha sağlam verilere dayanarak yürütülmesi amaçlanıyor.

ELAZIĞ’DA TOPRAK ETÜT VE HARİTALAMA ÇALIŞMALARI