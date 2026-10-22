Gebze'de özel halk otobüsü duvarın üzerine çıkarak durdu: 10 yolcu hafif yaralandı

kaza yerindeki ilk bulgular:

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yağcılar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen kazada, N.B. yönetimindeki özel halk otobüsü ara sokakta bulunan duvara çarparak duvarın üzerine çıktı. Olayda araçta bulunan yolculardan 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazada sürücü olarak kayıtlarda geçen N.B. ile olay yerindeki diğer yolcuların sağlık durumlarının ciddi olmadığı, yaralanmaların daha çok kesik ve hafif sarsıntı şeklinde olduğu öğrenildi.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar, sağlık durumlarına göre çevre hastanelere sevk edildi.

Olayda araçta maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi için sürücünün ifadesi ve olay yerindeki delillerin değerlendirileceğini bildirdi.

KOCAELİ’DE ÖZEL HALK OTOBÜSÜ DUVARA ÇARPTI, 10 YOLCU YARALANDI. YARALILAR, OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI.