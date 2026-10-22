rönesans altyapı ile küresel büyümede yeni dönem başlıyor

Rönesans altyapı ile büyüme modelini tek çatıya taşıyor:

Rönesans, uluslararası inşaat ve mühendislik deneyimini daha uzun vadeli ve entegre yatırım modellerine dönüştürmek üzere Rönesans Altyapı markasını hayata geçirdi. Şirket, yaklaşık 40 ülkede 1.000'i aşkın projeye imza atmış ve uluslararası projelerinden bugüne kadar toplam 50 milyar dolar gelir elde etmiş bir geçmişe dayanıyor. 30 Haziran 2026 itibarıyla inşaat iş portföyü 8,7 milyar euro seviyesinde bulunan grup, sosyal altyapıdan ulaştırma ve enerjiye, oradan da dijital altyapıya geniş bir yatırım yelpazesini tek çatı altında topluyor.

Yeni yapı ne anlama geliyor:

Rönesans Altyapı, sadece projeleri inşa eden bir müteahhit olmanın ötesine çıkarak geliştirme, yatırım, finansman ve uzun vadeli işletme süreçlerinde de rol almayı hedefliyor. Bu yaklaşım, mühendislik ve inşaat kabiliyetlerini yatırım ve işletme deneyimiyle birleştirerek altyapı projelerinin yaşam döngüsü boyunca değer yaratmayı amaçlıyor. Şirketin stratejisinde sürdürülebilirlik, kurumsal yönetişim ve toplumsal fayda odakları öncelikli yer tutuyor.

Hollanda deneyimi ve uluslararası ortaklıklar:

Rönesans’ın uluslararası büyüme stratejisinde Hollanda özel bir yere sahip. 2015 yılında satın alınan ve yaklaşık 150 yıllık mühendislik birikimi olan Ballast Nedam ile Almanya ve İsviçre merkezli Heitkamp gibi şirketler, Avrupa’daki uygulama gücünü güçlendiriyor. Ballast Nedam’ın satın alınması sonrası uygulanan risk yönetimi ve proje seçimi odaklı dönüşümle üç yıl içinde kârlılığa dönüş sağlanmış, iki kurum arasında bilgi paylaşımı ve kurumsal kültürlerin entegrasyonu öne çıkmış durumda.

Uluslararası ortaklıklar da Rönesans’ın büyüme modelinde belirleyici. IFC, Meridiam, TotalEnergies, Sojitz, Samsung C&T ve Digital Realty gibi kuruluşlarla kurulan iş birlikleri finansman olanaklarının yanı sıra teknik uzmanlık, kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik standartlarının güçlenmesine katkı veriyor.

Hollanda örnek projeleri ve modüler çözümler:

Ballast Nedam, Johan Cruijff ArenA, Gaasperdammertunnel ve Maasdeltatunnel gibi projelerde yer almış, su yönetimi ve modüler inşaat alanlarında geliştirilen çözümlerle sürdürülebilir şehir uygulamalarına katkı sunuyor. Rönesans, Hollanda’daki modüler inşaat tecrübesini Türkiye ve diğer ülkelerde konut ihtiyacına hızlı çözüm sunmak üzere uygulamayı amaçlıyor; Lahey’de inşa edilen 1.171 konutluk Waldorp Four projesi bu stratejinin somut örneklerinden biri.

dijital altyapı ve veri merkezi hedefleri:

Dijital altyapı, Rönesans Altyapı’nın stratejik büyüme alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Yapay zekâ, bulut teknolojileri ve artan veri ihtiyacı veri merkezlerine yönelik talebi besliyor; bu alanda Rönesans, Digital Realty ile stratejik ortaklık kurdu. İlk veri merkezi kampüsünün inşasına Ankara Temelli'de başlandı.

İlk fazda 22 MW üzerinde IT kapasitesi ve 10 bin metrekarenin üzerindeki beyaz alan hedefleniyor; bu kısmın 2028'de devreye alınması planlanıyor. Ankara'nın ardından İstanbul'da da bir kampüs planlanıyor ve uzun vadede tüm fazların hayata geçirilmesiyle ortak girişim düzeyinde 3 milyar dolara kadar yatırım potansiyeli ve toplam 204 MW IT kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.

enerji ve sağlık yatırımlarında ölçeklendirilen portföy:

Enerji yatırımları, Rönesans Altyapı’nın büyüme haritasında merkezi bir rol oynuyor. TotalEnergies ile 2023'te kurulan ortaklık sonrası Rönesans Enerji portföyü hızla genişledi; işletmedeki kurulu güç 2023'te 166 MW iken 2026'nın ilk yarısı itibarıyla 577 MW'a yükseltildi. Hidro ağırlıklı portföy rüzgâr ve güneş enerjisi ile çeşitlendirilirken, hibrit üretim ve enerji depolama çalışmalarına da odaklanılıyor. Örneğin Gökçedağ RES kapasitesinin 130 MWtan 192,5 MW'a çıkarılması planlanıyor. Hedefler arasında 2028'e kadar ~1.400 MW ve orta vadede ~2.000 MW işletmedeki kurulu güce ulaşmak bulunuyor.

Sağlık yatırımlarında Rönesans, kamu-özel iş birliği modelinde geliştirme, uluslararası finansman ve uzun vadeli işletme hizmetlerini bir arada sunuyor. Türkiye'de altı şehir hastanesiyle yaklaşık 9.300 yatak kapasitesine ulaşılırken, Kazakistan'da Kökşetau'da 630 yatak kapasiteli yeni hastane inşaatı sürüyor. Finansman örnekleri arasında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi için sağlanan 163 milyar Japon yeni ve Elazığ Şehir Hastanesi için 2016'da gerçekleştirilen 288 milyon euro tutarındaki proje tahvili yer alıyor.

büyüme stratejisinin öncelikleri ve milli katkı:

Rönesans yöneticileri, uluslararası faaliyetlerin Türkiye'den uzaklaşmak değil, dünyada kazanılan deneyimi Türkiye'ye taşımak anlamına geldiğini vurguluyor. Şirket, Türkiye'de hayata geçirilen yaklaşık 13 milyar dolar değerindeki özel sektör yatırımları, sağlanan 2,5 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım ve 7,5 milyar dolar uluslararası finansman katkısıyla ekonomik katma değer yaratıldığını belirtiyor. Ayrıca uluslararası projelerde görev alan yaklaşık 3 bin Türk üretici ve 500 taşeron firma ile tedarik zincirine sağlanan hareketlilik de öne çıkan unsurlar arasında.

Rönesans Altyapı, sosyal altyapı, ulaştırma, enerji ve dijital altyapı olmak üzere dört stratejik alanda büyümeyi hedefleyerek hem küresel pazarlarda rolünü güçlendirmeyi hem de Türkiye için uzun vadeli ekonomik ve teknolojik kazanımlar üretmeyi amaçlıyor. Şirket, 2030 hedefleri arasında yeşil şantiye uygulamalarını yaygınlaştırmayı da koyarak sürdürülebilirlik gündemini operasyonlarının merkezine yerleştiriyor.

RÖNESANS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI İPEK ILICAK KAYAALP