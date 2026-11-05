Palu'da kivi bahçeleri yeni tarımsal seçenek sunuyor

Palu'da kivi verimi dikkat çekti

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere köyündeki kivi ağaçları bu yıl salkım salkım meyve verdi. Bahçelerdeki yoğun ürün, bölgedeki toprak ve iklim koşullarının kivi yetiştiriciliğine uygun olduğunu ortaya koydu.

kivinin bölgeye uyumu:

Köy muhtarı Abdullah Çığ, bahçesindeki ağaçların bu yılki verimini göstererek kivinin Palu'da da başarılı olduğunu belirtti. Çığ, kivi yetiştiriciliğinin alternatif tarımsal ürün arayışındaki üreticiler için önemli bir seçenek olduğunu vurguladı.

üreticilere çağrı:

Çığ, bahçe sahiplerini farklı tarımsal ürünleri değerlendirmeye ve kivi yetiştiriciliğine yönelmeye davet etti. Gökdere'deki örnek, benzer toprak ve iklim koşullarına sahip diğer köylerde de kivi üretiminin değerlendirilebileceğine işaret ediyor.

Yetkililer ve üreticiler, toprak analizi ve uygun bakım uygulamalarıyla kivi bahçelerinin verimliliğini artırabilir; bu da bölgesel tarım çeşitliliğine ve üretici gelirlerine katkı sağlayabilir.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNDE KİVİ AĞAÇLARI BU YIL BOL MİKTARDA MEYVE VERDİ. KÖY MUHTARI ABDULLAH ÇIĞ, KİVİNİN BÖLGE TOPRAKLARINDA DA YETİŞEBİLDİĞİNİ BELİRTEREK ÜRETİCİLERİ KİVİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE DAVET ETTİ.