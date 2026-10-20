Malatya'nın üretim üssü: fidan ve rulo çimle kentin yeşili korunuyor

kentin fidan ve çim ihtiyacını yerinde karşılamak:

Malatya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki park, bahçe, peyzaj ve yol düzenlemelerinde kullanılmak üzere kendi üretimini sürdürüyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen Fidan Bakım ve Üretim Merkezi, Akçadağ ilçesi Ilıcak Mahallesi'nde 300 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor. Burada yıllık olarak 20 bin fidan ve 50 bin metrekare rulo çim üretiliyor; ayrıca çeşitli çalı türleri ve peyzaj bitkileri de yetiştiriliyor.

üretimin amaçları ve uygulama alanları:

Üretim merkezinin temel hedefi, belediyenin dışa bağımlılığını azaltmak, maliyetleri düşürmek ve peyzaj çalışmalarını daha hızlı tamamlamak. Merkezde yetiştirilen bitkiler ve rulo çimler şehir içindeki parklar, bahçeler, cadde ve yol akslarındaki yeşillendirme projelerinde kullanılıyor. Böylece hem ekonomik kaynaklar korunuyor hem de kent dokusunun sürekliliği sağlanıyor.

ağaç taşıma uygulaması ve Fuzuli Caddesi örneği:

Büyükşehir Belediyesi, yol genişletme ve kentsel düzenleme çalışmaları sırasında mevcut ağaçları koruma yöntemleri uyguluyor. Taşınması mümkün olan ağaçlar kesilmek yerine kökleriyle birlikte sökülerek fidanlığa naklediliyor ve burada bakım altına alınıyor. Fuzuli Caddesi'ndeki çalışmada örneklenen uygulamayla nakledilen ağaçların yaklaşık %80'i yeniden yeşerdi; bu ağaçlar gelişimlerini sürdürdükten sonra kentin farklı noktalarına dikiliyor.

Fidan Bakım ve Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kenti yeniden inşa ederken yeşil dokunun korunmasının önemine vurgu yaptı ve ağaçların taşınarak yaşatılmasının bu çabanın önemli bir unsuru olduğunu belirtti.

uzun vadeli hedefler ve kaynak yönetimi:

Belediye, kendi bünyesinde üretim yaparak peyzaj projelerinde sürekliliği sağlamayı, acil ihtiyaçlara hızlı yanıt vermeyi ve kamusal kaynakları verimli kullanmayı amaçlıyor. Üretilen fidan ve rulo çimlerin şehir geneline yaygınlaştırılması, kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen çevre düzenlemelerine katkı sağlıyor. Bu yaklaşım, Malatya'nın daha yaşanabilir ve yeşil bir kent olma hedefiyle örtüşüyor.

BÜYÜKŞEHİR’DEN YILDA 20 BİN FİDAN VE 50 BİN METREKARE RULO ÇİM ÜRETİMİ