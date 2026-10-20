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Kilis'te köy yolları yenileniyor: sıcak asfalt ve yeni güzergah çalışmaları sürüyor

Kilis Valisi Ömer Kalaylı ve kaymakamların katılımıyla İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında sıcak asfalt, genişletme ve yeni yol çalışmalarını sürdürüyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Kilis'te köy yolları yenileniyor: sıcak asfalt ve yeni güzergah çalışmaları sürüyor

çalışmanın kapsamı:

Kilis’te 2026 Yılı Yatırım Programı ile AFAD deprem konutları kapsamında köy yollarında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki ulaşım standartlarını yükseltmek amacıyla sıcak asfalt, yol genişletme ve yeni yol yapım işlerini sürdürüyor.

Çalışmalar özellikle Ömercik, Yeniyapan-Koçlar, Dümbüllü, Hüseyinoğlu ve Hasancalı köy yollarında yoğunlaşmış durumda. Ekipler, mevcut yolların iyileştirilmesi ve yeni güzergahların açılmasıyla köylerin il merkezine ve komşu yerleşimlere erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

saha incelemesi ve yetkililerin katılımı:

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Musabeyli Kaymakamı İbrahim Şahin ve Polateli Kaymakamı Esra Bozan ile birlikte İl Özel İdaresi tarafından yürütülen işleri yerinde inceledi. İncelemeler sırasında yetkililerden çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi alındı.

Vali Kalaylı sahada görev yapan ekiplerle de bir araya gelerek işlerin gidişatı ve güvenlik uygulamalarını değerlendirdi. İnceleme esnasında çalışanlarla sohbet eden Kalaylı, ekiplerin motivasyonunu artırmak üzere tatlı ikramında bulundu.

Yetkililer, devam eden çalışmaların tamamlanmasıyla köy yollarında konforun ve güvenliğin artacağına dikkat çekiyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin programlı çalışmaları, bölge halkının günlük yaşamına doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

KİLİS’TE KÖY YOLLARINDA ASFALT VE GENİŞLETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

KİLİS’TE KÖY YOLLARINDA ASFALT VE GENİŞLETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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