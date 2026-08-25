Dolar 48,0938 +0,05%
Euro 56,1707 +0,12%
Bist 14.473,42 -0,19%
Altın Gram 7.275,42 +0,16%
EUR/USD 1,1674 +0,06%
Brent Petrol 87,36 -3,51%
--°

Sülüklü Yaylası'nda çıkan yangın yaklaşık 4 dönümü etkiledi

Sülüklü Yaylası'nda gerçekleşen zirai yangın yaklaşık 4 dönümlük alanda hasara yol açtı; 112'ye yapılan ihbarla ekiplerin müdahalesi iki saat sürdü.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 17:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sülüklü Yaylası'nda çıkan yangın yaklaşık 4 dönümü etkiledi

yangına müdahale ve zaman çizelgesi:

Yangın, saat 15:00 civarında Antalya'nın Alanya ilçesinde, Sülüklü Yaylası'ndaki zirai alanda başladı. Araziden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye ilk olarak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman ekipleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; söndürme çalışmalarına daha sonra itfaiye ekipleri ile belediyeye ait su tankeri ve arazözler de destek verdi.

kontrol, zarar ve inceleme:

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yapılan ilk tespitlere göre yangında yaklaşık 4 dönüm zirai alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor ve zarar tespitine yönelik gerekli çalışmalar devam ediyor.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; yetkililer, benzer aşırı dikkatsizlik ve doğal koşullardan kaynaklı riske karşı vatandaşları uyardı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE ZİRAİ ALANDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 4...

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE ZİRAİ ALANDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 4 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarih ve eğlence Malazgirt'te buluştu: 955'inci yıl dönümü programları sürüyor
images

Kavacık kavşağında ilk etap başlıyor, üç projeyle Beykoz trafiğine uzun vadeli m...
images

Bolu'da aniden bastıran yağmur günlük yaşamı etkiledi
images

Sığacık'ta denizin devini kıyıya çıkaran 260 kiloluk orkinos

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ertan Yıldız: 'haraç işleri' sözü görevden ayrılışıma giden süreci hızlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Maziden Atiye programı öğrencileriyle bir araya geldi

Rüzgârın etkisiyle yayılan yangın Çatalhüyük'te 150 dekarlık ağaçlığı küle çevirdi

Çayeli sahilinde dalgalara kapılan iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Fatih'te esnaf tartışması pompalı tüfekle ölümle sonuçlandı

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Adana'da şafak vakti Furkan Vakfı başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nazilli'de müzikle dolu yaz gecesi

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi