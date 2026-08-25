Sülüklü Yaylası'nda çıkan yangın yaklaşık 4 dönümü etkiledi

yangına müdahale ve zaman çizelgesi:

Yangın, saat 15:00 civarında Antalya'nın Alanya ilçesinde, Sülüklü Yaylası'ndaki zirai alanda başladı. Araziden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye ilk olarak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Orman ekipleri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; söndürme çalışmalarına daha sonra itfaiye ekipleri ile belediyeye ait su tankeri ve arazözler de destek verdi.

kontrol, zarar ve inceleme:

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yapılan ilk tespitlere göre yangında yaklaşık 4 dönüm zirai alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından başlatılan inceleme sürüyor ve zarar tespitine yönelik gerekli çalışmalar devam ediyor.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; yetkililer, benzer aşırı dikkatsizlik ve doğal koşullardan kaynaklı riske karşı vatandaşları uyardı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE ZİRAİ ALANDA HENÜZ BELİRLENEMEYEN NEDENLE ÇIKAN YANGINDA YAKLAŞIK 4 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ.