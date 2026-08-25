Malazgirt'te minikler enkazdan güvenliğe deneyim kazanıyor

AFAD, Malazgirt Zaferi etkinliğine çocuklara yönelik eğitim alanı kurdu

Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Muş'un Malazgirt ilçesinde AFAD tarafından çocuklara yönelik bir afet farkındalık ve deneyim alanı oluşturuldu. Alan, küçük yaştaki katılımcıların hem eğlenerek hem de uygulamalı olarak afet bilinci kazanmasını amaçlıyor.

parkurlar ve uygulamalar:

AFAD ekiplerinin hazırladığı alanda çocuklar önce ekipman kullanımına ilişkin temel bilgiler alıyor. Eğitimlerde kask, yelek, dizlik, dirseklik, gözlük ve telsiz kullanımı öğretiliyor. Ardından güvenli ev, kontrollü enkaz, boru labirenti ve yaklaşık 2 metrelik tırmanma parkuru gibi istasyonlarda uygulamalar yapıyorlar.

Güvenli ev bölümünde çocuklar sabitlenmemiş eşyaların risklerini tespit ediyor; kontrollü enkaz alanında ise güvenli mesafeden kayıp ayıcığın yerini belirleyip telsizle merkeze bildirme görevleri gerçekleştiriyorlar. Boru labirentinde sakin ilerleme ve takım hâlinde hareket etme, tırmanma parkurunda ise ekipman kontrolü ile komut dinleme ve gerektiğinde yardım isteme becerileri öne çıkarılıyor. Etkinliğe Ankara'dan görevlendirilen deprem simülasyon tırı da dâhil edildi.

çocuklara yaklaşım ve verilen mesaj:

Afetlere Müdahale Şube Müdürü Vekili Metin Yıldız, 13 yaş altındaki çocukların eğitim sırasında korkutulmamasına özellikle özen gösterdiklerini belirtti. Karanlık, siren, patlama ve ağır yaralanma gibi korkutucu unsurların kullanılmadığını vurgulayan Yıldız, eğitimin oyun, görev, ayıcık bulma ve telsiz haberleşmesi üzerine kurulduğunu aktardı.

Yıldız, çalışmanın hazırlık sürecine ilişkin olarak Tunceli'den getirilen iki konteynerin ve atıl hurda malzemelerin kullanılarak eğitim alanlarına dönüştürüldüğünü; çalışmanın Muş Valisi Avni Çakır’ın öncülüğünde ve İl Müdürü Veysi Kaya’nın koordinasyonunda gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca çocuklara verilen temel mesajın, kahramanlığın tehlikeye atılmak değil tehlikeyi fark etmek, kendini korumak ve doğru kişiye haber vermek olduğuna dikkat çekti.

Yetkililer, 1071’in birlik ve dayanışma ruhunu afet bilinciyle buluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, başta çocuklar ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşları eğitim alanına davet etti. Etkinlikte amaç, çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği güvenli bir ortam sunmak olarak özetleniyor.

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955’İNCİ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA AFAD TARAFINDAN ÇOCUKLAR İÇİN HAZIRLANAN AFET FARKINDALIK VE DENEYİM ALANINDA, MİNİKLERE EĞLENEREK VE UYGULAYARAK AFET BİLİNCİ KAZANDIRILIYOR.