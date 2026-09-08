Maliyet baskısı slaj ve samanı üretimin merkezine taşıdı

Yem fiyatlarındaki artış, süt ve et hayvancılığı yapan işletmeleri maliyetleri düşürmeye zorladı. Besiciler, daha uygun maliyetli alternatifler olarak slajlık mısır ve samana yöneliyor; üreticiler de bu talebe cevap vermek için yoğun mesai yapıyor.

Üretimde yoğunluk ve sevkiyat:

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kaba yem üretimi yapan işletmeler, biçim sonrası ürünleri kendi makineleriyle balya ve paket haline getirip üreticilere teslim ediyor. Üretim sahalarında binlerce dönümlük alanda biçilme işleri sürerken, elde edilen balya ve paket yemler başta Marmara bölgesi olmak üzere farklı illere sevk ediliyor.

İlçede çalışan üreticiler gece gündüz çalışarak gelen taleplere yanıt veriyor; kalite ve besin değeri yüksek ürünler, fiyat avantajı ile birlikte üreticilerin bütçesinde rahatlama sağlıyor.

Besici tercihlerinde değişim:

Yenişehirli üretici Burhan Öresin, üretim ve dağıtım süreçlerini anlattı: "Yenişehir’den bir çok ilimize ilçemize saman, yonca, mısır, fiğ, silajlık mısır gibi hayvan yemlerini biçtikten sonra kendi makinelerimiz ile balya ve paket haline getirip üreticilerimize teslim ediyoruz. Türkiye’nin bir çok yerinde binlerce dönümlük alanda biçimlerimiz devam ediyor. Burada biçilen balya ve paket haline getirilen yemleri Marmara bölgesindeki işletmelere getiriyoruz. Kalitesi ve besin değeri yüksek olan bu ürünler aynı zamanda fiyat anlamında da üreticimizi mutlu ediyor. Silajlık mısır büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara protein bakımından çok iyi geldiği gibi fiyatlarının düşük olmasından üretici tarafından yoğun ilgi görüyor."

Öresin ayrıca şu değerlendirmeyi yaptı: "Slajlık mısır süt yapanlar için sütü, etlik yapanlar için eti artırır. Bu sene yem fiyatları çok arttığı için küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere bütün hayvan üreticilerimiz slaja ve samana yöneldi. Bu da doğal olarak talebin artmasına neden oluyor."

Sonuç olarak, yükselen yem maliyetleri besicileri daha ekonomik kaba yemlere yönlendirirken, üreticiler balyalama ve paketleme ile artan talebi karşılamaya çalışıyor. Slajlık mısırın protein değeri ve samanın uygun maliyeti, bu eğilimi güçlendiriyor.

SÜT VE ET HAYVANCILIĞINDA YEM FİYATLARI ARTARKEN, BESİCİLER MALİYETLERİ AZALTMAK İÇİN SLAJLIK YEME VE SAMANA YÖNELDİ. SLAJLIK MISIR VE SAMAN ÜRETİCİLERİ GELEN TALEPLERE CEVAP VERMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR.