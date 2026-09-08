Bağ bozumu şenliklerinde üzüm üreticilerinin talepleri konuşuldu

bağ bozumu şenlikleri kapsamında düzenlenen söyleşi:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Manisa Bağ Bozumu Şenlikleri'nin üçüncü gününde Karaağaçlı Mahalle Meydanı'nda üreticilerin gündemine odaklanan bir program gerçekleştirildi. Söyleşide Çiftçiler Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Adnan Çobanoğlu, meydandaki katılımcılara üzüm üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında bilgiler verdi.

konuşmalar ve yerel yönetimle iletişim:

Etkinlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek de hazır bulundu; üreticilerle bir araya gelerek talepleri dinledi ve vatandaşlarla sohbet etti. Program, üreticilerin sorunlarını doğrudan ilgili isimlere aktarma imkânı bulduğu bir zemin oluşturdu ve katılımcılar arasında bilgi alışverişine olanak sağladı.

sahne performansı ve katılımcı etkileşimi:

Söyleşinin ardından sahneye çıkan mahalli sanatçı Erşan Hürman, meydanı dolduran dinleyicilere repertuarından parçalar seslendirerek keyifli anlar yaşattı. Vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, zaman zaman halay çekerek günün stresini attı ve etkinlik coşkuyla tamamlandı.

Program, üreticilerin sesinin duyurulması ve yerel dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önem taşıdı; söyleşi ve konserin aynı mekânda gerçekleştirilmesi, hem mesleki sorunların tartışılmasına hem de toplumsal bağların pekişmesine katkı sundu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİ KAPSAMINDA, KARAAĞAÇLI MAHALLESİ’NDE "ÜZÜM ÜRETİCİLERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" KONULU SÖYLEŞİ PROGRAMI DÜZENLENDİ. SÖYLEŞİNİN ARDINDAN DÜZENLENEN KONSERDE SANATÇI ERŞAN HÜRMAN, KATILIMCILARA KEYİFLİ DAKİKALAR YAŞATTI.