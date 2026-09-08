Ortak akıl, ortak karar: Erdemli TSO için yeni dönem vaadi

Murat Topal adaylığını duyurdu

İş insanı Murat Topal, Mersin Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Topal'ın yanında meslek komite adayları Nur Baki Şahin, Azmi Mavi, Mustafa Kalay, Ali Çortul, Mustafa Dirik, Mehmet Yıldız, Ali Süzer, Ali Taş ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yerel ile ulusal basın mensupları yer aldı. Topal, konuşmasında 'ortak akıl, ortak karar' ilkesini ve katılımcı bir yönetim vaat etti.

Yönetim anlayışı: katılımcı, şeffaf ve sonuç odaklı:

Topal, Erdemli'nin güçlü bir sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayarak, odanın 2 binin üzerinde faal üye ile önemli bir temsil gücüne sahip olduğunu hatırlattı. 'Bizim yönetim anlayışımız katılımcı, şeffaf ve sonuç odaklı olacak' diyen Topal, üyelerin sesini daha gür duyurmak ve ortak akılla karar almak için ekipçe yola çıktıklarını belirtti. Ayrıca, adaylığın sadece bir koltuk mücadelesi olmadığını, memlekete hizmet etme niyetiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Öncelik: üretimi yatırıma ve istihdama dönüştürmek:

Topal, Erdemli'nin üretim, ihracat ve turizm potansiyeline dikkat çekti. Her sabah dükkânını açan esnaf, toprağı işleyen üretici, yatırım yapan sanayici ve ihracatçıların bulunduğunu belirten Topal, bu potansiyelin ancak etkin bir oda yönetimiyle sonuca dönüşeceğini söyledi. 'Erdemli’nin potansiyelini yatırıma, üretime ve istihdama dönüştürmek için yola çıktık' ifadesiyle, üyelerin hak ettiği marka değeri ve ulusal-uluslararası pazarlardaki konum için somut adımlar atacaklarını vurguladı.

Erdemli Organize Sanayi Bölgesi öncelikli hedef:

Topal, mevcut yönetimin 2025 yılı faaliyet raporuna göre 21 milyon lirayi aşan gelire ve 2 binin üzerinde faal üyeye rağmen organize sanayi bölgesi kurulmasında yeterli ilerleme sağlanamadığını ileri sürdü. Tarsus, Silifke ve Mut örneklerine atıfta bulunarak, Erdemli'deki birçok işletmenin hâlâ OSB'den yoksun olmasının üzüntü verici olduğunu söyledi. 'Bu duruma son vereceğiz, Erdemli Organize Sanayi Bölgesi'nin hazırlanmasında öncü olacağız' dedi ve sürecin hem ilde hem de başkentte kararlı şekilde takip edileceğini kaydetti.

Seçim süreçleri ve üyelik kayıtlarına ilişkin iddialar:

Topal, seçimlerin adil ve şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek, üye listelerini yazılı başvuruyla talep ettiklerini, ancak bu listelerin verilmediğini söyledi. Elindeki kayıtlar doğrultusunda bazı üyelerin meslek gruplarının değiştirildiğini öne süren Topal, geçmiş seçimlerde bir veya iki oy farkın belirleyici olduğunu hatırlatarak bunun 'liste mühendisliği' anlamına gelebileceğini ifade etti. Ayrıca, seçim arifesinde odanın kurumsal imkânlarının bir aday lehine kullanılmasına karşı olduklarını vurguladı.

Tanıtım, markalaşma ve sosyal adımlar:

Topal, Haluk Bilginer'in anlatımı ve şef Somer Sivrioğlu ile yapılan tanıtım faaliyetlerinin kurum kaynağı kullanılmadan, kendi imkânlarıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. Kızkalesi'nden Toroslar'a uzanan bir tanıtım hamlesiyle turizmin esnaf ve işletmelere gelir dönüşümü sağlanacağını, gençlere burs, staj ve girişimcilik destekleri ile kadınlara yeni fırsatlar sunacaklarını söyledi. Odanın üyelere yönelik çalışmalarının 'sözle değil dosyayla, ziyaretle değil takiple' ölçüleceğini ve etkin lobicilik ile somut fayda üretileceğini taahhüt etti.

Topal, konuşmasını kentin enerjisini tüketen vizyonsuzluğa son verileceğini, oda yönetiminin kapalı kapılar ardında el değiştiren bir yapı olmaktan çıkarılacağını belirterek tamamladı. Adaylık açıklamasını 'Bizim yönetim anlayışımız, ortak akıl, ortak karar' sözüyle bitirdi ve yeni dönemin katılımcı, şeffaf ve sonuç odaklı olacağına dair çağrı yaptı.

MERSİN ERDEMLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI (ERDEMLİ TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKAN ADAYI MURAT TOPAL DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA," 2 BİN DEN FAZLA İŞVEREN ÜYESİYLE EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLAN ERDEMLİ TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİMİNE ADAY OLDUĞUMUZU AÇIKLIYORUZ. ŞİMDİ, KATILIMCI, ŞEFFAF VE SONUÇ ODAKLI YENİ BİR DÖNEMİ BAŞLATMA ZAMANI. ŞİMDİ GELECEĞE UMUTLA BAKMA ZAMANI. BİZİM YÖNETİM ANLAYIŞIMIZ, ORTAK AKIL, ORTAK KARAR"DEDİ.