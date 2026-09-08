Sabahın ilk ışıklarıyla Patnos'ta başlayan koyun sağımı

Patnos'ta koyun sağımı sürüyor:

Ağrı'nın Patnos ilçesinde küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, günün erken saatlerinde başlayan sağımla günlük üretim döngüsünü sürdürüyor. Sağım işlemi bölgedeki hane ekonomisi için önemli bir faaliyet olarak öne çıkıyor ve elde edilen sütler yerel ölçekte değerlendiriliyor.

Günlük mesai ve ürün değerlendirmesi:

Üreticiler sabahın ilk ışıklarıyla ahırlarda toplanıp sağım yapıyor; bu işlem günlük mesainin büyük bölümünü oluşturuyor. Sağım sonrası sütler, peynir, yoğurt ve çeşitli süt ürünlerinin yapımında kullanılarak değerlendiriliyor. Bu üretim hem aile tüketimini karşılıyor hem de yerel pazarda satışa sunuluyor.

Üreticilerin beklentisi:

Üretici Yaren Kaya, sağım sezonunun devam ettiğini belirterek, "Sağım sezonumuz devam ediyor. Sonbahara, kar yağana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bu süreçte elde ettiğimiz sütten peynir, yoğurt ve çeşitli ürünler yaparak değerlendirmeyi düşünüyoruz. Üretmeye devam ediyoruz" dedi.

Üreticiler genel olarak sağım sezonunun sonbahar ayları ve kar yağışına kadar sürmesini bekliyor ve elde edilen sütleri çeşitli ürünlere dönüştürerek ekonomik değere çevirmeye devam ediyor.

AĞRI'NIN PATNOS İLÇESİNDE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN ÜRETİCİLERİN KOYUN SAĞIMI MESAİSİ DEVAM EDİYOR. GÜNÜN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞIM İŞLEMİYLE ELDE EDİLEN SÜT, ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİNE DÖNÜŞTÜRÜLEREK DEĞERLENDİRİLİYOR.