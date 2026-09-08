Salihli'de traktör devrildi: rops demiri daha ağır yaralanmaları önledi, 3 yaralı

Olay yeri ve kaza gelişimi:

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Çapaklı Mahallesi'nde, tarladan sergiye üzüm taşıyan traktörün devrilmesi sonucu üç kişi yaralandı. Traktörü, M.D. (22) idare ediyor, aracın plakası 45 AHZ 115 olarak kaydedildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle traktör kontrolden çıkarak devrildi.

Rops demirinin rolü:

Kazada traktörde bulunan koruma demiri (rops demiri) devrilme anında bariyer görevi görerek muhtemel daha ciddi yaralanmaların önüne geçti. Olay yerindeki görgü ve ilk incelemelere göre, rops demirinin varlığı olası bir faciayı engelledi.

Yaralılar ve müdahale:

Devrilme sonucu M.D. ile birlikte yanlarında bulunan H.T. ve S.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Üç kişi ambulanslarla Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı; sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin oluş nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE TARLADAN SERGİYE ÜZÜM TAŞIYAN TRAKTÖRÜN DEVRİLMESİ SONUCU 3 KİŞİ YARALANDI. TRAKTÖRDE BULUNAN ÇADIR, DEVRİLME SIRASINDA OLASI BİR FACİAYI ÖNLEDİ.