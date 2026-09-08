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Dijital pazaryerlerinde adil rekabet çağrısı: esnafın yükü hafifletilmeli

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, dijital pazaryerlerindeki yüksek komisyonların esnafı ve tüketiciyi yıprattığını, düzenleme gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Berk Doğan

Dijital pazaryerlerinde adil rekabet çağrısı: esnafın yükü hafifletilmeli

Dijital dönüşümün önemi:

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ticarette dijitalleşmenin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirterek işletmelerin artık fizikî mağazada müşteri beklemek yerine tüketicinin cep telefonuna ve bilgisayarına ulaşmak zorunda olduğunu söyledi. Gülsoy, dijital dönüşümün "tüm dünyayı rakip değil, potansiyel pazar" olarak görme fırsatı sunduğunu ifade etti.

Başkan Gülsoy, Kayseri'nin dijital uyum performansına işaret ederek şehrin 11 binden fazla e-ticaret işletmesiyle Türkiye'de ikinci, Anadolu'da birinci konumda olduğunu hatırlattı ve oda olarak üyelerin dijital satış kanallarını kurabilmeleri için eğitim, panel ve konferanslarla destek sağladıklarını kaydetti.

komisyon ve maliyet baskısı:

Gülsoy, üyelerden gelen yoğun şikayetlere dikkat çekerek dijital pazaryerlerindeki yüksek komisyon oranlarının ve ek kesintilerin esnafı zor durumda bıraktığını dile getirdi. Oda başkanına göre satıcıların karşılaştığı başlıca sorunlar arasında kategoriye göre değişmekle birlikte %30-35’e varan komisyon oranları, zorunlu reklam harcamaları ve kargo ile servis kesintileri bulunuyor.

Bu yüksek maliyetlerin yeme-içme sektöründen hizmet sektörüne, emlakçılardan galericilere, çiçekçiden küçük üreticiye kadar geniş bir kesimi etkilediğini söyleyen Gülsoy, platformların dominant konumlarını kullanarak uyguladığı üyelik ücretleri ve komisyonların ürün ve hizmet fiyatlarını yapay şekilde artırdığını, bunun da doğrudan gıda ve genel tüketim enflasyonunu körüklediğini belirtti.

düzenleme talepleri ve önerilen çözümler:

Gülsoy, dijital platformlardaki mevcut yapının oligopolistik olduğuna ve Rekabet Kurumu’nun da bu duruma dikkat çektiğine işaret ederek, bu alanın düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Öneriler arasında komisyon oranlarına tavan sınırlandırmaları, makul üyelik ücretleri ve sipariş tutarı arttıkça azalan dereceli komisyon modellerinin teşvik edilmesi yer alıyor.

Ayrıca yerli ve milli alternatif platform altyapılarının desteklenmesi gerektiğini söyleyen Gülsoy, TOBB ve Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen aylık raporlama uygulamasını ise kayıt dışı ekonomi ve vergi kayıplarını engelleme amacıyla olumlu bulduklarını belirtti.

Gülsoy son olarak, dijital pazaryerlerine ilişkin düzenlemelerin hem satıcıları koruyacak hem de tüketici fiyatları üzerindeki baskıyı hafifleterek enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını ifade etti. Oda olarak amaçlarının üyelerin dijital dönüşümünü hızlandırmak ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı tesis etmek olduğunu sözlerine ekledi.

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, TİCARETTE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN HAYATİ...

KAYSERİ TİCARET ODASI (KTO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER GÜLSOY, TİCARETTE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN HAYATİ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKEREK, DİJİTAL PAZARYERLERİNDE UYGULANAN YÜKSEK KOMİSYON ORANLARI VE EK KESİNTİLERİN ESNAF İLE TÜKETİCİ ÜZERİNDE OLUŞTURDUĞU YÜKLER HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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