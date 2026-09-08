Sakarya SAMEK’te 15 merkezde 100'den fazla branşla yeni eğitim dönemi başlıyor

SAMEK yeni dönem kayıtları başlıyor

Sakarya'da faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK) yeni dönem için kayıt sürecini başlatıyor. Program kapsamında şehir genelinde çok sayıda merkezde çeşitli disiplinlerde eğitim imkânı sağlanacak.

Kurs merkezleri ve kapsamı:

SAMEK bünyesinde açılacak kurslar toplam 15 merkezte düzenlenecek. Merkezler arasında Karasu, Kocaali, Geyve, Akyazı, Sapanca, Arifiye, Karaman, Tekeler, Güneşler, 32 Evler, Ozanlar, Geri Dönüşüm Atölyesi, SAMEK Mutfak Atölyesi, AKM ve Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi yer alıyor.

Eğitim alanları ve kayıt bilgileri:

Kursiyerlere Moda Tasarım (Giyim Teknolojileri), Bilişim Teknolojileri, El Sanatları Teknolojisi, Sanat ve Tasarım, Geleneksel Sanatlar, Yabancı Dil Eğitimi, Mutfak Sanatları, Müzik ve Gösteri Sanatları, Kişisel Gelişim Eğitimi, Muhasebe ve Finansman ile Din ve Değerler Eğitimi olmak üzere 11 alanda eğitim sunulacak ve toplam 100'den fazla branş seçenekleri arasında tercih yapılabilecek.

Kayıt yapmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 14-20 Eylül tarihleri arasında Sakarya Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.sakarya.bel.tr üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecekler.

SAKARYA FAALİYET GÖSTEREN SANAT VE MESLEK EĞİTİMİ KURSLARINDA (SAMEK) YENİ DÖNEM KAYIT SÜRECİ BAŞLIYOR. EĞİTİMLER 15 FARKLI KURS MERKEZİNDE, 11 ALANDA VE 100’DEN FAZLA BRANŞTA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.