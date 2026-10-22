Malkara'da jandarma evde 1 ton 120 litre sahte içkiye ulaştı

Malkara'da sahte içki operasyonu
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıevhat Mahallesi'nde bir evde sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine adrese giderek arama yaptı. Yapılan çalışmada toplam 1 ton 120 litre sahte içki ele geçirildi.
operasyonun ayrıntıları:
İhbar doğrultusunda belirlenen adreste yapılan arama sonucunda ele geçirilen sahte içki miktarı yetkililer tarafından kayıt altına alındı. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen ev sahibi F.Ö. gözaltına alındı.
soruşturma ve takip süreci:
Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen maddelerle ilgili işlemleri ve delil değerlendirmesini devam ettiriyor.
TEKİRDAĞ’IN MALKARA İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE BİR EVE DÜZENLENEN ARAMADA 1 TON 120 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ EV SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI.
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