Maltepe’de çöken binada yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklandı

Maltepe'de çökme: iki kişi yaşamını yitirdi

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir apartmanda yaşanan çökme sonrası iki kişinin hayatını kaybettiği, kimliklerinin tespit edildiği açıklandı. Olay, Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi.

olayın ayrıntıları:

Saat 05.40 civarında binanın üç katında çökme yaşandı. Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri hızlı müdahale başlattı; yapılan çalışmalar sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin isimleri yetkililerce açıklandı.

arama kurtarma ve devam eden çalışmalar:

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, yaşamını yitiren vatandaşların isimleri Gülce Turhan ve Ahmet Muhammet İnan olarak tespit edildi. Ekipler, olay yerinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor ve şu an için 2 kişinin daha aranmasına devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma ve olay yeri incelemeleri yetkili birimler tarafından yürütülüyor; arama kurtarma çalışmaları öncelikli olarak sürdürülüyor.

2 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR