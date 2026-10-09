Maltepe'de çöken binanın enkazından araçlar vinçlerle kaldırılıyor

Maltepe'de enkaz kaldırma çalışmaları

Olay, 8 Ekim sabah saat 05.40 sıralarında Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 3 katında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme yaşandı ve yapı büyük hasar aldı.

İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerinde eş zamanlı şekilde arama, kurtarma ve güvenlik önlemleri uygulandı.

Arama ve kurtarma çalışmaları:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altından 8 kişi sağ olarak kurtarıldı. Maalesef müdahaleler sırasında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kurtarılanlar sağlık kontrolü için sağlık ekiplerine teslim edildi.

Enkazdan araçların çıkarılması:

Çökme sonrası enkaz altında kalan araçlar, koordineli bir çalışma ile kaldırılıyor. Ekipler kaldırma işlemlerini güvenlik önlemlerini alarak sürdürüyor; bölge geçici olarak trafiğe ve yaya girişine kapatıldı.

Olayın nedenine ilişkin soruşturma ve teknik inceleme devam ediyor. Yetkililer, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının bölgedeki öncelikli görev olmaya devam ettiğini açıkladı.

Maltepe'de enkaz altında kalan araç kaldırılıyor