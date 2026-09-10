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Maltepe'de özel harekât müdahalesi: ev sahibi ile işletmeci arasındaki anlaşmazlık silahlı gerginliğe dönüştü

Maltepe'de ev sahibi ile işletmeci arasındaki anlaşmazlık silahlı gerginliğe yol açtı; özel harekât ve sağlık ekipleri bölgede, dronla takip sürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de özel harekât müdahalesi: ev sahibi ile işletmeci arasındaki anlaşmazlık silahlı gerginliğe dönüştü

Olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Edinilen bilgiye göre olay, Maltepe ilçesinde meydana geldi. Bir ev sahibi ile bir işletmeci arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan anlaşmazlık kısa sürede tırmandı ve bölgeden çok sayıda yaralı ihbarı geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekât ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına almaya çalışıyor.

Güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Bölgedeki müdahale sürerken ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor. Olay yerindeki ilk müdahaleyi sağlık ekipleri üstlenirken, güvenlik güçleri olası yeni tehlikelere karşı önlemlerini artırdı.

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgiler sınırlı; şu ana kadar yaralıların sayısına dair net bir veri açıklanmadı. Ancak kaynaklar, olay yerinde çok sayıda yaralı bulunduğunu bildiriyor.

Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor ve soruşturmanın ilerlemesine bağlı olarak yetkililerden yeni açıklamalar bekleniyor. Güvenlik güçleri bölgedeki durumu kontrol altında tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Maltepe’de ev sahibi ile işletmeci arasında silahlı gerginlik: Olay yerinde çok sayıda yaralı...

Maltepe’de ev sahibi ile işletmeci arasında silahlı gerginlik: Olay yerinde çok sayıda yaralı var

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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