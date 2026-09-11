Maltepe'de silahlı kavga: ev sahibi çift öldü, avukat yaralandı; şüpheli adliyeye sevk edildi

Maltepe'de çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Taşocağı Sokak'ta saat 13.10 sıralarında meydana gelen çatışmada, kiracı Mehmet T. (63) tarafından açılan ateş sonucu ev sahibi Osman A. (61) ve eşi Nursen A. (61) yaşamını yitirdi. Olay sırasında avukat Emir Ali S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ve yaralananlar:

Saldırıda hedef alınan çiftin hayatını kaybettiği, yaralanan avukatın sağlık kuruluşuna sevk edildiği bildirildi. Resmi açıklamada verilen yaş ve isim bilgilerinde değişiklik bulunmadı; olayda kullanılan yöntem olarak şüphelinin açtığı ateş belirtildi.

Şüphelinin yakalanması ve adli süreç:

Olayın ardından özel harekat polisleri müdahale ederek şüpheli Mehmet T.'yi etkisiz hale getirip gözaltına aldı ve emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Gelişmelerle ilgili soruşturma ve adli işlemler adliye kanalıyla devam ediyor.

MALTEPE'DE ÇIKAN KAVGADA EV SAHİBİ OSMAN A. İLE EŞİ NURSEN A.'YI ÖLDÜRÜP, AVUKAT EMİR ALİ S.'Yİ İSE YARALAYAN MEHMET T., EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.