Ümraniye'de iki kadın cinayetinde sanıklara ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul'da Şişli'de 23 Ocak'ta bir çöp konteynerinde baş kısmı olmayan poşetler içindeki kadın cesedi bulunmasıyla başlayan soruşturma, kısa sürede iki cinayete uzanan bir dosyaya dönüştü. Yapılan kimlik tespitinde cesedin Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri bağlantılı olduklarını saptadığı Gofurjon Kamalkhodjev ile Dılshod Turdımurotov'u İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalayarak gözaltına aldı; şüpheliler tutuklandı.

duruşma ve katılımcılar:

Soruşturma sonrası açılan davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Gofurjon Kamalkhodjaev ve Dılshod Turdımurotov, maktüllerin yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Mahkeme sürecinde savcılık, şüpheliler hakkında ağırlaştırılmış cezaları içeren esasa ilişkin mütalaasını sundu.

sanık beyanları ve müşteki açıklamaları:

Tutuklu sanık Gofurjon Kamalkhodjaev, mahkemede maktul Sayyora Ergashaliyeva'nın dini nikahlı eşi olduğunu belirterek, "Diğer maktul Durdona Khakımova'yı tanımıyorum. Diğer sanık Dılshod arkadaşım olur. Sayyora beni aldattığı için namustan dolayı öldürdüm. Tek başıma öldürdüm, Dılshod'ın bana bir yardımı olmadı. Durdona'nın nasıl öldürüldüğünü bilmiyorum. Ben sadece Sayyora'yı öldürdüm, tek başıma yaptım. Ailesi burada olduğu için cinayeti nasıl işlediğime dair ayrıntı vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Diğer tutuklu sanık Dılshod Turdımurotov ise duruşmada, maktul Durdona Khakımova'yı "namus meselesi" gerekçesiyle öldürdüğünü, cesedin baş kısmının yerinde olmadığını söyleyerek korktuğu için cesedi parçaladığını beyan etti.

Müşteki Erhan Dursun ise Durdona Khakımova'nın 7 yıllık dini nikahlı eşi olduğunu, maktulün başka biriyle resmi nikahının bulunduğunu belirtti. Mahkeme başkanının, "Maktulle resmi nikahın yoksa sen müşteki sıfatıyla dinlenemezsin. Resmi nikahı olan kişiyle senin dini nikahın nasıl oluyor? Bari dini bu işlere alet etmeyin" sözleri duruşmada gündeme geldi.

savcılık talebi ve mahkeme kararı:

Esasa ilişkin mütalaasında cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da "kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık" suçundan 2'şer kez, ayrıca "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanıklardan Turdımurotov, "Yaptığım işlerin izahı yoktur pişmanım. En ağır cezayı hak ediyorum. İçtenlikle pişmanım, keşke yapmasaydım" diye konuştu.

Mahkeme, yaptığı değerlendirme sonucu sanıkları "kişinin ölmesinden yararlanarak konutta hırsızlık" suçundan 2'şer kez 7'şer yıl hapis cezasına, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ise 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Karar, dosyada ileri süren iddialar, sanık beyanları ve savcılığın mütalaası doğrultusunda açıklandı; yargılama sürecinin ilerleyen aşamalarında temyiz ve ek deliller gündeme gelebilir.

Ümraniye'de 2 kadını öldüren sanıklar 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı