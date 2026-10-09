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Balıkesir altyapısına iki güçlü vactor: kanalizasyon bakımında hız ve etkinlik hedefi

BASKİ'nin filosuna katılan iki yeni vactor, yüksek vakum gücüyle Balıkesir'in 20 ilçesinde kanalizasyon bakım ve müdahalelerini hızlandırıyor.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Balıkesir altyapısına iki güçlü vactor: kanalizasyon bakımında hız ve etkinlik hedefi

vactorlerle bakım çalışmaları hızlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından yürütülen altyapı yatırımları kapsamında, BASKİ filosuna katılan 2 yeni vactor sahada göreve başladı. Araçlar kanalizasyon şebeke hatlarında daha hızlı ve etkin temizlik ile bakım sağlamak amacıyla kente kazandırıldı.

Yeni vactorler, yüksek vakum gücü sayesinde hatlarda biriken atık, taş, kum, çamur ve büyük partiküllerin temizlenmesinde kullanılıyor. Özellikle tıkanıklıkların giderilmesinde ve hatların derinlemesine temizlenmesinde araçların etkisi öne çıkıyor.

hızlı müdahale ve kapsamlı hizmet ağı

Vactorlerin sahaya çıkmasıyla birlikte kanalizasyon hatlarına yönelik temizlik, bakım ve müdahale süreçleri hızlandı. Araçlar, ihtiyaç doğrultusunda Balıkesir'in 20 ilçesinde hizmet verecek ve şebeke işletmeciliğini güçlendirecek.

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk çalışmalara ilişkin, "Balıkesir’in güçlü bir altyapıya sahip olması için yalnızca yeni hatlar yapmakla kalmıyor, mevcut altyapımızın düzenli bakım ve temizliğine de büyük önem veriyoruz. Filomuza kazandırdığımız yeni vactorler sayesinde kanalizasyon hatlarına daha hızlı ve güçlü müdahale edebileceğiz. Araçlarımız artık sahada; 20 ilçemizde ihtiyaç duyulan her noktada hemşehrilerimizin hizmetinde olacak" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, araçların sahada olduğunu ve gerektiğinde tüm ilçelerde kullanılacağını bildirdi.

KENTİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YATIRIMLARINI SÜRDÜREN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE...

KENTİN ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA YATIRIMLARINI SÜRDÜREN BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET AKIN’IN ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BASKİ FİLOSUNA KAZANDIRILAN 2 YENİ VACTOR SAHADA GÖREVE BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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