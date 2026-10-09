Esnaf dayanışması Cizre ve Silopi gündemine taşındı

toplantının gündemi:

Şırnak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ŞESOB) Başkanı Heşar Haşimoğlu ve beraberindeki heyet, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetimini ziyaret etti. Ziyaret, Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığında gerçekleşti ve Başkan Halil Geleri ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelindi.

esnafın öncelikli talepleri ve değerlendirilen konular:

Toplantıda Cizre ve Silopi'deki esnaf ve sanatkarların mevcut durumu, talepleri ve ticari hayatı ilgilendiren güncel konular masaya yatırıldı. Taraflar, esnaf dayanışması ve yerel ekonomik güçlenmenin önemine vurgu yaptı; karşılıklı görüş alışverişi sağlandı.

Haşimoğlu toplantıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Cizre Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Geleri ve değerli yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek Cizre ve Silopi esnafımızı ilgilendiren konular üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ev sahiplikleri, yakın ilgi ve alakaları için kıymetli Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz".

Geleri ise ilçe ekonomisinin belkemiği olan esnaf ve sanatkarların haklarını korumak ve ticari hacmi artırmak adına bu tür temasların ve kurumlar arası dayanışmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

CİZRE’DE ESNAF DAYANIŞMASI VE SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖNELİK YAPILAN TOPLANTIDA CİZRE VE SİLOPİ ESNAFININ TALEPLERİ MASAYA YATIRILDI