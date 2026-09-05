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Terörsüz gelecek Hakkari'yi madende ve istihdamda parlatacak

Bakan Bayraktar, Terörsüz Türkiye vizyonuyla Hakkari'nin maden ve enerji potansiyelinin harekete geçirilip istihdam merkezine dönüşeceğini bildirdi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 18:50

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Terörsüz gelecek Hakkari'yi madende ve istihdamda parlatacak

Hakkari ziyareti ve Türkiye Yüzyılı buluşmaları

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Hakkari'ye giderek AK Parti il yönetimi, yerel yöneticiler ve kurum temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda Hakkari'de yürütülen projeler ve bölgenin kalkınmasına yönelik çalışmalar hakkında bilgi alındı.

terörsüz bölge vizyonu:

Bakan Bayraktar, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli projelerinden birinin "Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge" projesi olduğunu vurguladı. Basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye ve Bölge, ben inanıyorum ki bu bölgedeki bütün illerimizi adeta yıldız gibi parlatacak" sözleriyle bölgesel dönüşümün altını çizdi. Bayraktar, dünyada ve bölgede belirsizliklerin sürdüğü bir dönemde Cumhurbaşkanı liderliğinde birlik içinde hareket ederek hedeflere ulaşılacağını belirtti ve "Daha güçlü, ekonomisi daha büyümüş bir Türkiye; ihracatı, istihdamı, üretimi artmış bir Türkiye olarak yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

madencilik, enerji ve istihdam odaklı planlar:

Bayraktar, bölgedeki illerin 40 yılı bulan terör nedeniyle potansiyellerini tam olarak gerçekleştiremediğini, terörden arındırma sonrası Gabar ve Şırnak'ta görülen değişimin diğer illerde de yaşanacağını söyledi. Hakkari'nin maden potansiyeli ve genç nüfusu üzerine yaptığı değerlendirmede, "Hakkari, madende bir merkez haline gelecek. Dinamik gençleriyle beraber ben inanıyorum ki burayı madende bir parlayan yıldız haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, madencilikte iki önemli kırmızı çizgilerinin olduğunu vurguladı: çevre ve iş sağlığı ve güvenliği. Bu ilkeler doğrultusunda maden çeşitliliğinin ülke ekonomisine kazandırılması hedefi tekrarlandı.

Enerji altyapısına dair konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de ortaya koyduğu "81 ile doğal gaz götürme" hedefine atıf yapan Bayraktar, Hakkari merkezinin 2018'de doğal gaza kavuştuğunu hatırlattı ve "Doğal gazın gitmediği hiçbir yer bırakmayacağız" dedi. Bölgeye yönelik yatırımların artmasıyla binlerce gencin istihdam edileceği ve Hakkari'nin tam bir çekim merkezi haline geleceği ifade edildi.

Bayraktar'ın mesajları, terörle mücadele sonrası bölgenin ekonomik altyapısının güçlendirilmesi, maden ve enerji kaynaklarının işletilmesi ile yerel istihdamın artırılmasına odaklandı. Hükümetin projeleri bağlamında Hakkari, planlarda hem bölgesel kalkınmanın hem de ülke ekonomisine katkının öncelikli merkezlerinden biri olarak konumlandırıldı.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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