Manavgat'ta bahçede park halindeki minibüs yangında ağır hasar aldı

Manavgat'ta bahçede park halindeki minibüs alev aldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Gündoğdu Mahallesi Kırlı Caddesi'ndeki bir bahçede park halindeki minibüs çıkan yangın sonucu ağır hasar gördü. Olay, çevredekilerin ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

İhbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakolu personelini sevk etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Müdahale sırasında çevredeki diğer araç ve yapılara yönelik herhangi bir zarar bildirilmedi. Ancak minibüsün yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.

sahibin açıklaması ve soruşturma:

Aracın sahibi Fatih Çevik, telefonla bilgilendirildikten sonra olay yerine geldi. Çevik, araç hakkında "Aracım kendime ait bahçemde park halindeydi. Nasıl yandığını bilmiyorum ama aracım yanmış" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri ve itfaiye yetkilileri, yangının kaynağı ve çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. Resmi soruşturma sürüyor ve ilk bulgularla birlikte yangının nedenine ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Olayla ilgili güvenlik ve kamu sağlığı tedbirleri kapsamında yetkililer, benzer durumların önlenmesi için araçların güvenli park edilmesi ve olası risklerin azaltılması konusunda uyarılarda bulundu.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE BAHÇEDE PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS, ÇIKAN YANGIN SONUCU KULLANILAMAZ HALE GELDİ.