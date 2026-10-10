Manavgat'ta çarpışmanın ardından motosiklet itilip çalıştırılarak kaçırıldı

Alanya-Antalya D-400 karayolunda kaza ve ardından motosikletin kaçırılması

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Alanya-Antalya D-400 Karayolu Eski Hisar Mahallesi 9542 Sokak’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı ve kaza sonrası motosiklet olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay, yolun sol şeridinde park halindeki motosiklete aniden U dönüşü yapan kamyonetin çarpmasıyla başladı.

Kaza anı ve taraflar:

Edinilen bilgilere göre, plakası belirlenemeyen Mehmet C. B’nin kullandığı motosiklete, aniden U dönüşü yapan ve plakası 42 RJ 122 olan kamyonetin şoförü Necdet K. K çarptı. Çarpışma güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza sonrası gelişmeler ve müdahale:

Havanın sıcak olması nedeniyle yaralanan sürücü, çarptığı kamyonetin içine alınarak ambulans bekledi. Bu sırada motosiklette yolcu olarak bulunan kişi, motosikleti iterek uzaklaştırdıktan sonra aracı çalıştırıp olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı; sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, güvenlik kamerası görüntüleri ve ifadeler doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazayla bağlantılı olarak motosikletin kaçırılması, adli ve idari işlemlerin sürdürüleceği bilgisini içeriyor.

KAZADA YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AMBULANS BEKLERKEN MOTOSİKLETTE YOLCU OLARAK BULUNAN KİŞİ KAZA YAPAN MOTOSİKLETİ DE ALARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI.