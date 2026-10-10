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Sınır kapısında çantadan çıkan 12 kilo 630 gram kokain şüpheli sürücü gözaltında

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapısında Türkiye'ye geçmeye hazırlanan tırda yapılan aramada, siyah çantada 12 kilo 630 gram kokain bulundu.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sınır kapısında çantadan çıkan 12 kilo 630 gram kokain şüpheli sürücü gözaltında

Sınır kapısında çantadan çıkan 12 kilo 630 gram kokain şüpheli sürücü gözaltında

Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye geçiş hazırlığı yapan bir tırda gerçekleştirilen aramada, siyah bir çantada paketlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan incelemede maddenin kokain olduğu belirlendi.

operasyon ve arama:

Olay, 7 Ekim 2026 tarihinde gerçekleşti. Gümrük İdaresi ile Sınır Polisi ekiplerinin ortak çalışmasında tırın kabini kontrolden geçirildi ve içinde bulunan siyah çantada beyaz kâğıt bantla sarılmış 12 paket tespit edildi. Laboratuvar incelemesi sonucu paketlerin toplam brüt ağırlığının 12 kilo 630 gram olduğu ve maddenin kokain olduğu saptandı.

şüpheli ve soruşturma:

Haskovo Bölge Savcılığının açıklamasına göre, araçta bulunan 58 yaşındaki Bosna Hersek vatandaşı sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili işlemler ve adli soruşturma yürütülüyor; yetkililer konuyla ilgili daha fazla bilgi için süreç tamamlanana kadar çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Ele geçirilen miktar ve sınır kapısındaki denetimlerin ayrıntıları, bölge savcılığı ve kolluk kuvvetlerinin soruşturma sürecinde netleşecek. Olay, sınır kontrollerinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelenin kritik noktalarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

BULGARİSTAN&#039;IN KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISI&#039;NDA, TÜRKİYE&#039;YE GEÇİŞ YAPMAYA HAZIRLANAN BİR TIRDA 12...

BULGARİSTAN'IN KAPİTAN ANDREEVO SINIR KAPISI'NDA, TÜRKİYE'YE GEÇİŞ YAPMAYA HAZIRLANAN BİR TIRDA 12 KİLO 630 GRAM KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 58 YAŞINDAKİ BOSNA HERSEK VATANDAŞI SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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