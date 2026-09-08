Dolar 48,4550 +0,04%
Euro 56,3108 +0,09%
Bist 14.095,50 -0,40%
Altın Gram 6.913,64 -0,86%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 99,05 +2,88%
--°

Manavgat'ta çatıda intihar ihbarı: ekipler herhangi bir kişi bulamadı

Manavgat'ta yapılan 'çatıda intihar' ihbarı üzerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi; olay yerinde intihar girişimi tespit edilmedi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta çatıda intihar ihbarı: ekipler herhangi bir kişi bulamadı

İhbar ekipleri alarma geçirdi:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir ihbar, bölgedeki kurtarma ve güvenlik birimlerini hızlı şekilde harekete geçirdi. İhbarı alan ekipler, bildirilen adres olan Yayla Mahallesi 2570 Sokak çevresine yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan arama:

Söz konusu adrese giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri, çatıda ve çevresinde kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde çatıda veya çevresinde herhangi bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu yönünde bulguya rastlanmadı.

İhbar sahibiyle görüşme:

Ekiplerin yaptığı görüşmede, ihbarı yapan kişinin çatıda gördüğü kişiyi intihar amacıyla orada olduğunu düşündüğü ve bu nedenle durumu bildirdiği öğrenildi. İhbarın sonuçsuz çıkmasının ardından ekipler, kontroller tamamlanınca olay yerinden ayrıldı.

Yetkililer, benzer durumlarda 112'yi bilgilendirmenin önemine dikkat çekerek, ihbarın doğruluğunun ekipler tarafından yerinde değerlendirileceğini hatırlattı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE YAPILAN “ÇATIDA İNTİHAR GİRİŞİMİ” İHBARI...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE YAPILAN “ÇATIDA İNTİHAR GİRİŞİMİ” İHBARI, İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ. EKİPLERİN OLAY YERİNDE YAPTIĞI KONTROLDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muhasebe kayıtlarıyla 122 milyon lira aktarımı iddiası: 19 kişi gözaltında
images

Aksu'da alevlerle mücadele sürüyor: çalışmalar kesintisiz devam ediyor
images

Anne çağrısı Bakırköy'de: cezasızlık algısına son verilsin
images

Özalp'te takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Primora Boxing Ludwigshafen'de iki yeni şampiyon çıkardı, bir kemer boşta kaldı

Esenler’de okullar 7/24 izlenecek akıllı güvenlik ağı kuruldu

Menemen kurtuluşunu müzikle ve törenlerle kutluyor

Muhasebe kayıtlarıyla 122 milyon lira aktarımı iddiası: 19 kişi gözaltında

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı