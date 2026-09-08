Manavgat'ta çatıda intihar ihbarı: ekipler herhangi bir kişi bulamadı

İhbar ekipleri alarma geçirdi:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan bir ihbar, bölgedeki kurtarma ve güvenlik birimlerini hızlı şekilde harekete geçirdi. İhbarı alan ekipler, bildirilen adres olan Yayla Mahallesi 2570 Sokak çevresine yönlendirildi.

Olay yerinde yapılan arama:

Söz konusu adrese giden Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri, çatıda ve çevresinde kapsamlı bir kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde çatıda veya çevresinde herhangi bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu yönünde bulguya rastlanmadı.

İhbar sahibiyle görüşme:

Ekiplerin yaptığı görüşmede, ihbarı yapan kişinin çatıda gördüğü kişiyi intihar amacıyla orada olduğunu düşündüğü ve bu nedenle durumu bildirdiği öğrenildi. İhbarın sonuçsuz çıkmasının ardından ekipler, kontroller tamamlanınca olay yerinden ayrıldı.

Yetkililer, benzer durumlarda 112'yi bilgilendirmenin önemine dikkat çekerek, ihbarın doğruluğunun ekipler tarafından yerinde değerlendirileceğini hatırlattı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NE YAPILAN “ÇATIDA İNTİHAR GİRİŞİMİ” İHBARI, İTFAİYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ. EKİPLERİN OLAY YERİNDE YAPTIĞI KONTROLDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNAN KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ.