Alanya'da turist saldırısı: 17 yaşindeki şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dün gece meydana gelen olayda, Danimarka uyruklu 54 yaşındaki kadın turistin bacağından bıçaklandığı ve daha sonra cinsel istismara uğradığı iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, Çarşı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda 54 yaşındaki Danimarkalı turist önce bacağından bıçaklandı. İddialara göre saldırının ardından şüpheli, turistin üzerindeki cinsel istismarda bulundu ve olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve çarşı merkezinde şüpheliyi yakalayarak Alanya Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü. Yaralanan turist şikayetçi oldu.

Adli süreç ve tutuklama:

Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan İ.Z. (17), adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'kasten yaralama' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE DANİMARKA UYRUKLU 54 YAŞINDAKİ KADIN TURİSTİ BACAĞINDAN BIÇAKLADIĞI VE ARDINDAN CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞU İDDİA EDİLEN 17 YAŞINDAKİ ÇOCUK, ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.