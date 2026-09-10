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Yol kenarındaki kamyonet polisi alarma geçirdi; sürücünün gerekçesi mazot çıktı

Manavgat'ta dörtlüleri açık bırakılan park halindeki kamyonet ihbarı üzerine polis çekici çağırdı; sürücü mazot almak için Sorgun Bulvarı'na gidip geldiğini söyledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:28

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yol kenarındaki kamyonet polisi alarma geçirdi; sürücünün gerekçesi mazot çıktı

Olayın yeri ve ihbar:

Olay, Alanya-Antalya D-400 kara yolu üzerindeki Manavgat Çevreyolu yan yol ile Sorgun Bulvarı kavşağında meydana geldi. Yol kenarında, içinde sürücüsü bulunmayan ve dörtlüleri açık bir kamyonetin park halinde olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarı alan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, bölgede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla olay yerine intikal etti. Ekipler, olası bir kazayı önlemek için dubalama yaparak önlem aldı ve aracın sürücüsüne telefonla ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olunamadı.

Çekici çağrıldı, sürücü geri geldi:

Aracı yediemin otoparkına çekmek üzere çekici çağrıldı. Çekicinin gelmesini bekleyen trafik ekipleri bu sırada elinde bir mazot bidonu ile gelen bir kişiyi fark etti. Sürücü, aracının yakıtının bittiğini, kamyoneti yaklaşık 50 metre kadar iterek kavşağa kadar getirdiğini ve yakıt almak için yürüyarak Sorgun Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonuna gidip geldiğini anlattı.

Trafik polisleri, benzer bir durumda önce yardım istemenin ve gerektiğinde 112'yi aramanın önemine dair nasihatte bulundu. Ardından sürücü aracına binerek bölgeden ayrıldı; olayda başka bir hasar veya kaza kaydı bulunmadı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YOL ÜZERİNDE İÇERİSİNDE SÜRÜCÜSÜ BULUNMAYAN PARK HALİNDEKİ KAMYONET...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE YOL ÜZERİNDE İÇERİSİNDE SÜRÜCÜSÜ BULUNMAYAN PARK HALİNDEKİ KAMYONET POLİS EKİPLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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