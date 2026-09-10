Manavgat’ta dur tabelasını görmeyen sürücünün neden olduğu çarpışma araç kamerasında

kaza kaydı:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen kazada, bir otomobil ticari taksiye yandan çarptı. Olay, Kasaplar Mahallesi 8521 Sokak ile 8510 Sokak kesişiminde, Kavaklı Mezarlığı istikametine seyir halindeki ticari taksinin bulunduğu noktada meydana geldi. Kaza anı, yoldaki bir aracın gövdesine takılı olan kamerayla saniye saniye kaydedildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Görüntülere göre, Kavaklı Mezarlığı yönünde ilerleyen ticari taksi 8510 Sokak kesişimine geldiğinde, sokaktan çıkan otomobilin dur tabelasını dikkate almadığı ve bunun sonucunda yandan çarpışma yaşandığı görülüyor. Kazanın meydana geliş biçimi, videoda net şekilde izlenebiliyor.

hasar ve yaralanma durumu:

Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı; kimsenin burnu bile kanamadı. Kazaya ilişkin görüntüler, olay yerinde inceleme yapan ekiplerin değerlendirmesi için kayıt altına alındı.

Yetkililer ve görgü tanıkları, dur tabelası gibi trafik işaretlerine uyulmasının olası kazaları önlemede kritik olduğunu vurguluyor. Kaydedilen görüntüler hem kazanın tespitine hem de olası sorumlulukların belirlenmesine katkı sağlıyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİL TİCARİ TAKSİYE YANDAN ÇARPTI. ARAÇ KAMERASINA SANİYE SANİYESİNE YANSIYAN KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.