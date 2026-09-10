Dolar 48,4920 +0,01%
Euro 56,5549 +0,09%
Bist 14.442,18 -0,44%
Altın Gram 6.919,39 -0,50%
EUR/USD 1,1640 +0,01%
Brent Petrol 102,09 +0,87%
--°

Manavgat’ta dur tabelasını görmeyen sürücünün neden olduğu çarpışma araç kamerasında

Manavgat’ta Kasaplar Mahallesi 8521/8510 Sokak kesişiminde dur tabelasını görmeyen otomobil, ticari taksiye yandan çarptı; araç kamerası kaydetti.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:13

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 11:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat’ta dur tabelasını görmeyen sürücünün neden olduğu çarpışma araç kamerasında

kaza kaydı:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleşen kazada, bir otomobil ticari taksiye yandan çarptı. Olay, Kasaplar Mahallesi 8521 Sokak ile 8510 Sokak kesişiminde, Kavaklı Mezarlığı istikametine seyir halindeki ticari taksinin bulunduğu noktada meydana geldi. Kaza anı, yoldaki bir aracın gövdesine takılı olan kamerayla saniye saniye kaydedildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Görüntülere göre, Kavaklı Mezarlığı yönünde ilerleyen ticari taksi 8510 Sokak kesişimine geldiğinde, sokaktan çıkan otomobilin dur tabelasını dikkate almadığı ve bunun sonucunda yandan çarpışma yaşandığı görülüyor. Kazanın meydana geliş biçimi, videoda net şekilde izlenebiliyor.

hasar ve yaralanma durumu:

Çarpışma sonucu her iki araçta da maddi hasar oluştu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı; kimsenin burnu bile kanamadı. Kazaya ilişkin görüntüler, olay yerinde inceleme yapan ekiplerin değerlendirmesi için kayıt altına alındı.

Yetkililer ve görgü tanıkları, dur tabelası gibi trafik işaretlerine uyulmasının olası kazaları önlemede kritik olduğunu vurguluyor. Kaydedilen görüntüler hem kazanın tespitine hem de olası sorumlulukların belirlenmesine katkı sağlıyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİL TİCARİ TAKSİYE YANDAN ÇARPTI. ARAÇ KAMERASINA SANİYE...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİL TİCARİ TAKSİYE YANDAN ÇARPTI. ARAÇ KAMERASINA SANİYE SANİYESİNE YANSIYAN KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gediz kavşağında tır ve otomobil çarpıştı; yolculardan biri ağır yaralı
images

Keli Mahallesi'nde bıçaklı saldırıda eş ve kız yaralandı, şüpheli tutuklandı
images

İkinci dalga soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı
images

Gazipaşa'da cadde üzeri zincirleme kaza: otomobil ters döndü, 1 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

12 Eylül'ün gölgesinde: bir mağdurun unutulmayan işkence tanıklığı

Maltepe kent orkestrası Feyzullah mahallesinde nostalji dolu gece sundu

Keli Mahallesi'nde bıçaklı saldırıda eş ve kız yaralandı, şüpheli tutuklandı

Düzce'de öğretmenlere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okul öncesi yaklaşım aktarıldı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı