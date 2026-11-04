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Manavgat'ta golf aracı virajda devrildi: dört Alman hafif yaralandı

Manavgat'ta bir golf aracının virajda devrilmesi sonucu sürücü Rene K. ile yolcular Katrin R., Felix K. ve Lukas R. yaralandı; hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta golf aracı virajda devrildi: dört Alman hafif yaralandı

kaza ve araç bilgisi:

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sülek Mahallesi Uzun Mehmetler Sokak'ta dört tekerlekli bir golf arabasının devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 CBZ 804 plakalı araç virajlı yolda devrildi.

yaralananlar ve müdahale:

Kazada araç sürücüsü Rene K. ile yolcu konumundaki Katrin R., Felix K. ve Lukas R. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve şahıslar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık yetkilileri, hastaneye sevk edilen dört kişinin da hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÖRT TEKERLEKLİ GOLF ARABASININ DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE DÖRT TEKERLEKLİ GOLF ARABASININ DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 4 ALMAN VATANDAŞI YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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