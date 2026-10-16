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Manavgat'ta hortum seraları yerle bir etti, üreticilerin mağduriyeti sürüyor

Manavgat'ta hortum Mihraç Çavuşlar ve Karataş mevkiilerinde 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük sebze seralarını ve zeytin ağaçlarını zarar verdi; tespit çalışmaları başladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:02

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta hortum seraları yerle bir etti, üreticilerin mağduriyeti sürüyor

Manavgat'ta hortumun yol açtığı zarar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde etkili olan hortum, Taşağıl Mahallesi sınırlarındaki Mihraç Çavuşlar ve Karataş mevkiilerinde büyük çapta hasara yol açtı. Olayda 6 üreticiye ait yaklaşık 15 dönümlük domates, biber, salatalık ve patlıcan seraları zarar gördü. Hortumun şiddetiyle bazı seralar yıkıldı, içindeki ürünler kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca hortumun geçtiği güzergâh üzerindeki çok sayıda zeytin ağacının dalları kırıldı; bölgedeki bitkisel üretimde ek kayıplar oluştu.

Hasar tespit çalışmaları:

Hortumun ardından Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de zarar gören üreticileri ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Üreticilerin durumu ve sigorta eksikliği:

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, üreticilerin büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, incelemelerde edindikleri izlenimleri paylaştı. Metin, hortum nedeniyle 3 dönümlük biber serasının tamamında hasar meydana gelen üretici Ahmet Kocabaş başta olmak üzere tüm zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Metin, ayrıca zarar gören seraların tarım sigortasının olmamasının üzücü olduğunu vurguladı ve Manavgat Ziraat Odası olarak üreticilerin yanında olduklarını belirtti. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğü, yetkililerin başvurular ve olası destekler konusunda takipte olduğu bildirildi.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HORTUM, 6 ÜRETİCİYE AİT YAKLAŞIK 15 DÖNÜMLÜK SEBZE...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MEYDANA GELEN HORTUM, 6 ÜRETİCİYE AİT YAKLAŞIK 15 DÖNÜMLÜK SEBZE SERASINA ZARAR VERDİ. HORTUM NEDENİYLE SERALAR YIKILIRKEN, YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLER ZARAR GÖRDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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