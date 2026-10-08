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Manavgat'ta kavşak dönüşünde motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya-Alanya D-400'de Batı Side kavşağından kontrolsüz dönen otomobil motosiklete çarptı; sürücü yola savrulup hastaneye kaldırıldı, hayati tehlike yok.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta kavşak dönüşünde motosiklet sürücüsü yaralandı

Manavgat'ta D-400 kara yolunda çarpışma

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alanya istikameti yönünde ilerleyen bir otomobil ile aynı yöndeki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, D-400 kara yolunda Batı Side Köprülü kavşağının hemen sonrasında, Yemişli Mesire alanı yönünde meydana geldi.

Kaza anı ve araç hareketi:

Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametine gitmekte olan Kazım Ö. yönetimindeki 07 CKJ 690 plakalı otomobil, Batı Side Köprülü kavşağından indikten sonra kontrolsüz bir şekilde Yemişli Mesire alanı istikametine döndü. Bu dönüş sırasında aynı istikamette seyir halinde bulunan Ece B.K. idaresindeki 07 BTB 221 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi:

Kaza anı bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı; yetkililer sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KONTROLSÜZ ŞEKİLDE DÖNEN OTOMOBİL AYNI İSTİKAMETTE SEYİR HALİNDEKİ...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KONTROLSÜZ ŞEKİLDE DÖNEN OTOMOBİL AYNI İSTİKAMETTE SEYİR HALİNDEKİ MOTORLU BİSİKLETE ÇARPTI. GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIYAN KAZADA MOTORLU BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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