Olayın ayrıntıları:

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, D-400 Antalya-Alanya kara yolunda yaşanan görüntüler sürücüleri ve çevredekileri endişelendirdi. Alanya istikametine seyir halindeki bir kadın sürücünün kullandığı Moped'in arkasına tutunan küçük yaştaki bisikletli çocuk, yoğun ve süratli akan trafik içinde ilerledi.

Diğer sürücülerin farkındalığını artıran hareket, muhtemel bir çarpışma veya devrilme riskini gündeme getirdi. Gözlemler göre, moped ile bisiklet, Sanayi Kavşağı'ndan şehir merkezine dönerek yollarına devam etti; görüntülerde herhangi bir kaza veya yaralanma bilgisi yer almadı.

Trafik güvenliği ve yasal çerçeve:

Kazayı önleyen en önemli etkenlerden biri sürücülerin dikkati olurken, olay aynı zamanda trafik kurallarına uyum sorunsalını tekrar gündeme taşıdı. Karayolları Trafik Kanunu ve otoyol düzenlemelerine göre; yerleşim yeri içi sokak ve caddeler ile yerleşim yeri dışındaki çift yönlü ve bölünmüş karayollarında kullanılabilen, otoyollara (otobanlara) girmesi yasak olan 3 ya da 4 tekerlekli motorlu bisikletler, yani Moped, şehirler arası yoğun trafikte risk oluşturabiliyor.

Bu tür yolculuklar; hız, görüş mesafesi, denge ve koruyucu donanım eksikliği gibi nedenlerle hem araç içindeki kişileri hem de diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atıyor. Manavgat’taki görüntüler, sürücülerin dikkatinin kazaları önlemede belirleyici olduğunu gösterirken, ilgili kurallara uyulmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililerin denetim ve bilgilendirme çalışmalarının artırılması ile sürücüler ve ailelerin de çocukların güvenli ulaşımı için daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

MANAVGAT İLÇESİNDE KARA YOLUNA ÇIKMASI YASAK OLAN MOPED’E SÜRATLİ AKAN TRAFİK İÇERİSİNDE TUTUNARAK YOLCULUK YAPAN BİSİKLETLİ ÇOCUK GÖRENLERİN YÜREĞİNİ AĞZINA GETİRDİ.