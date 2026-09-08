Manavgat'ta refüjde kuru otların alevleri geceyi gündüze çevirdi

Manavgat'ta refüjde yangın çıktı

Manavgat-Antalya D-400 Karayolu üzerinde, bakımsızlık nedeniyle kuruyan ot ve ağaçların tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangının refüjde bulunan aydınlatma direğinin tabanından başladığı belirtildi.

Yangının gelişimi:

Gece saatlerinde Gültepe kavşağı yakınlarındaki refüjden yükselen alevler, çevredekiler tarafından fark edildi. Alevlerin büyümesiyle birlikte yangın, kısa sürede refüjdeki kuru bitki örtüsünü sardı ve yükselen alevler geceyi adeta gündüze çevirdi.

Müdahale ve inceleme:

Olayı gören bir mobilya atölyesinin çalışanları, yangına ilk müdahaleyi yaparken aynı zamanda 112 acil çağrı merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ile yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

MANAVGAT-ANTALYA D-400 KARAYOLU ÜZERİNDE BAKIMSIZLIK NEDENİYLE KURUYAN OT VE AĞAÇLARIN TUTUŞMASI SONUCU ÇIKAN YANGIN ÇEVREDE BULUNAN İŞYERİ ÇALIŞANLARI VE İTFAİYENİN MÜDAHALESİ SONUCUNDA SÖNDÜRÜLDÜ.