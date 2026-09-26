Manavgat'ta yol ortasında duran forklifte çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Manavgat'ta ölümle sonuçlanan kaza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, biri ağır olmak üzere bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Sanayi Mahallesi 2055 sokak üzerinde gerçekleşti; kazaya karışan araç ve kişiler anbean kayıt altına alındı.

Kaza anı:

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Yiğit Söyler yönetimindeki 07 BVU 732 plakalı motosiklet arızalandı. Yol ortasında duran, tescil kaydı bulunmayan forkliftin ön vinç demirlerine çarpan motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle başını vinç demirine vurdu ve motosikletten yere düştü. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza sonrası olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi ilk müdahaleyi yaptı; ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Yiğit Söyler, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Forklift sürücüsü Şifa Ç. gözaltına alınırken; polis ve savcılık ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın kayıtlara geçen görüntüleri ve tanık ifadeleri, soruşturmanın seyrinde delil olarak değerlendirilecek. Yetkililer, yol üzerinde arızalanan araçların güvenli şekilde kaldırılmasının ve iş makinelerinin kayıt durumunun önemine dikkat çekti.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ FORKLİFTİN VİNÇ DEMİRLERİNE ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ MANAVGAT DEVLET HASTANESİ'NDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.