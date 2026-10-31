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Manavgat'ta zincirleme kaza: jandarma motosikleti çarpıldı, uzman çavuş yaralandı

Manavgat'ta 07 BFB 479 plakalı otomobilin jandarma motosikletine ve başka bir araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Uzman Çavuş Uğurcan C. yaralandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:24

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manavgat'ta zincirleme kaza: jandarma motosikleti çarpıldı, uzman çavuş yaralandı

kaza ve olay yerinden ilk bilgiler:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada bir otomobil önce jandarma motosikletine ardından başka bir otomobile çarptı. Olayda motosikleti kullanan personel yaralanırken, kazaya karışan araç sürücülerinin kimlikleri ve araç plakaları kayıtlara geçti.

çarpışmaya karışan araçlar ve sürücüler:

Edinilen bilgiye göre, Bedirhan E. idaresindeki 07 BFB 479 plakalı NISSAN marka otomobil, aynı yönde seyir halindeki Çolaklı Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Uğurcan C.'nin kullandığı 07 JAA 095 plakalı jandarma motosikletine çarptı. Çarpışmanın ardından NISSAN araç, Havva D. yönetimindeki 07 CBR 514 plakalı otomobile de çarptı.

yaralıya müdahale ve sevk:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Uğurcan C., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumu hakkında hastane tarafından yapılan açıklama içeriğinde yer almamaktadır.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN JANDARMA MOTOSİKLETİNE VE BİR BAŞKA OTOMOBİLE ÇARPMASI...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN JANDARMA MOTOSİKLETİNE VE BİR BAŞKA OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA MOTOSİKLETİ KULLANAN JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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