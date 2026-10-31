Karaman'da yaya geçidinde çarpışma: kadın hastaneye kaldırıldı

Kaza bilgileri:

Karaman'ın Rauf Denktaş Mahallesi Kazım Karabekir Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücü İ.S. yönetimindeki 32 AK 730 plakalı panelvan, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan H.A. (45) isimli kadına çarptı.

Müdahale ve tedavi:

Olayın bildirilmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kadın, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı; olayın oluş şekli ve kusur durumuna ilişkin deliller toplanarak inceleniyor. Yetkililer, yaya geçitlerinde sürücülerin ve yayaların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

KARAMAN'DA YAYA GEÇİDİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN, PANELVAN ARACIN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.