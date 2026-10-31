Karaman'da kapsamlı jandarma operasyonunda tarihi eser ve kaçakçılık delilleri ele geçirildi

Karaman'da jandarma denetimleri ve sonuçları

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla 16-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda asayiş, narkotik ve trafik birimlerinin yanı sıra Jandarma Dedektifleri (JASAT) görev aldı.

uygulama kapsamı ve kontroller:

Denetimler sırasında toplam 27 bin 866 şahıs ile 9 bin 871 araç sorgulandı. Ekiplerin saha çalışmaları sonucunda çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 79 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve gerekli yasal işlemler başlatıldı.

adli süreç ve tutuklamalar:

Gözaltındaki şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ele geçirilen malzemeler ve tarihi eserler:

Denetim ve aramalarda çeşitli suç ve kaçakçılığa ilişkin çok sayıda delil ele geçirildi. Aramalarda 5 parça halinde peçeteye emdirilmiş amfetamin, Bizans dönemine ait 1 küp ve 1 el yazması kitap, 100 sikke, 22 tarihi obje, farklı özelliklerde 8 dedektör ve alan tarama cihazı bulundu. Ayrıca 11 litre etil alkol, 5 litre bandrolsüz kaçak içki, bir alkol yapım kiti, elektronik makaron doldurma makinesi parçası, çeşitli miktarlarda kaçak tütün ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentte huzurun korunması ve suçların önlenmesine yönelik denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği bildirildi.

KARAMAN’DA JANDARMA EKİPLERİNİN 16-31 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLERDE TARİHİ ESER, UYUŞTURUCU MADDE VE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLİRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 79 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 20’Sİ ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI.