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Çeyrek asırdır İzmir’in raylarında: üç vatmanın meslek ve anı yolculuğu

İzmir Metro AŞ'de 2000'den beri görev yapan Hüseyin Öğünç, Cüneyt Mutlu ve Bülent Yılmaz, çeyrek asrı aşan deneyimleri ve anılarını anlattı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:22

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çeyrek asırdır İzmir’in raylarında: üç vatmanın meslek ve anı yolculuğu

İzmir'in raylarında 25 yılı aşkın bir miras:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin metro ve tramvay ağını işleten İzmir Metro AŞ, kuruluşundan bu yana istikrarını deneyimli personele borçlu. Kurumda 2000 yılından beri vatman olarak görev yapan Hüseyin Öğünç, Cüneyt Mutlu ve Bülent Yılmaz, çeyrek asrı aşan meslek yaşamları boyunca milyonlarca yolcuyu güvenle taşıdı ve kentin toplu taşımacılık hafızasında iz bırakan anılar biriktirdi.

Hüseyin Öğünç: inşaattan kabine, 26 yıllık bağlılık:

26 yıllık meslek hayatını sürdüren Hüseyin Öğünç'ün raylı sistemlerle tanışması, hattın henüz inşaat aşamasındayken güvenlik görevlisi olarak çalıştığı döneme dayanıyor. Açılan vatman kadrosuna başvuran Öğünç, uzun eğitim süreçlerinin ardından göreve başladı ve ilk günkü heyecanını koruduğunu belirtiyor. Öğünç, metroyu 'ikinci evim' olarak nitelerken, mesleğin ona kazandırdığı arkadaşlık ve dayanışma bağlarını vurguladı: 'Metro benim ikinci evim. Uğramadığım bir gün yoktur. İzinli olduğum günlerde bile buraya geliyorum.'

Cüneyt Mutlu: teknik eğitim ve hatırlanan ilk günler:

İstanbul Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler bölümünden mezun olan Cüneyt Mutlu, 2 Şubat 2000'de İzmir Metro ailesine katıldı ve 22 Mayıs 2000'de seferlere başlanan ilk dönemin tanıklarından biri oldu. Mutlu, hem teknik altyapıya duyduğu ilgi hem de mesleğin gerektirdiği dikkat nedeniyle vatmanlığı tercih ettiğini aktarıyor. Karşıyaka Tramvayı'nda son 9 yıldır görev yapan Mutlu, ilk hizmet gününde beklenenin çok üzerinde yoğunluk yaşandığını hatırlıyor: 'İlk gün 40 bin yolcu bekleniyordu ama 100 binin üzerinde yolcu taşıdık.' Gençlere mesleği tavsiye eden Mutlu, işin hem sorumluluk hem de keyif içerdiğini vurguluyor.

Bülent Yılmaz: kahramanlık anı ve tramvayın sorumluluğu:

25 yıl metro deneyiminin ardından Konak Tramvayı'nda görev yapan Bülent Yılmaz, meslek yaşamında unutamadığı bir müdahaleyle 'kahraman sürücü' anısı taşıyor. Bir yolcunun arka koltukta kalp krizi geçirdiğini fark eden Yılmaz, telsizle Trafik Kontrol Merkezi'ni bilgilendirip acil ekiplerin hızla müdahalesini sağlayarak hayat kurtarılmasına katkıda bulundu. Metro ve tramvay arasında geçen deneyimin farklı sorumluluklar getirdiğini belirten Yılmaz, tramvayın halkın içinde seyretmesi nedeniyle risk algısının yükseldiğini söylüyor.

Yılmaz ayrıca yayalara yönelik güçlü bir uyarı yapıyor: Lütfen tramvay yolunda kulaklıkla müzik dinleyerek ya da telefona bakarak dikkatsizce yürümeyelim. Bu çağrı, şehir içi raylı sistemlerin güvenli kullanımına dikkat çekiyor.

Deneyimin kent ulaşıma katkısı:

Üç vatmanın ortak paydası, mesleğe duydukları sevgi ve yolcu güvenliğine verdikleri önem. İzmir Metro AŞ'nin hizmet verdiği yıllarda bu birikim, hem operasyonel istikrarın hem de yolcu memnuniyetinin temelini oluşturdu. Bu veteriner sürücüler, hem teknik bilgi hem de saha deneyimiyle yeni nesillere rehberlik ediyor; aynı zamanda kent yaşamının günlük ritmini tutan bilinçli bir hizmet anlayışını temsil ediyorlar.

Günlük yüzbinlerce yolcuya kesintisiz hizmet sunan raylı sistemlerde, personelin uzun yıllara dayanan tecrübesi güven ve süreklilik sağlıyor. İzmir'in raylarında çeyrek asrı aşkın süreyle görev yapan Öğünç, Mutlu ve Yılmaz'ın anlatıları, bu hizmetin insan yüzünü ve taşıdığı sorumluluğu gözler önüne seriyor.

(SOLDAN SAĞA) BÜLENT YILMAZ, CÜNEYT MUTLU VE HÜSEYİN ÖĞÜNÇ

(SOLDAN SAĞA) BÜLENT YILMAZ, CÜNEYT MUTLU VE HÜSEYİN ÖĞÜNÇ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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