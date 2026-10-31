Antalya kültür yolu festivalinde 440'tan fazla etkinlikle sanat, gastronomi ve yatırımlar ön plana çıktı

festivalin açılışı ve kapsamı:

Antalya, Türkiye Kültür Yolu Festivali ile dokuz gün boyunca konserden sergiye, operadan geleneksel el sanatlarına uzanan yoğun bir kültür programına ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy festivalin açılışını yaparak kentte 40'tan fazla mekânda 440'tan fazla etkinlik düzenleneceğini duyurdu. Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin ile AK Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş ve Tuba Vural Çokal katıldı.

ana sahne ve sahne sanatları:

Festivalin ana sahnesi Konyaaltı Beach Park olarak belirlendi. Pop ve hafif müzik türlerinden temsilciler Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun konserleriyle izleyicilerle buluşacak. Sahne sanatları programında ise Tolstoy’un evrensel temalarını sahneye taşıyan Anna Karenina, Carl Orff’un eserlerinden derlenen Carmina Burana baleye uyarlanmış yorumları ve tarihsel bir anlatımı sahneleyen Attila operası izleyiciyle buluşacak.

sergiler ve yaşayan miras:

Festival kapsamındaki sergiler arasında, Osmanlı dönemi kutsal emanetlerinin yer aldığı Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri ile manevi ve kültürel bağları görünür kılan bir seçki bulunuyor. Bakan Ersoy, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerinin yer alacağı Yaşayan Miras Antalya sergisinde telkari, cam ve ahşap işleri, kilim ve halı dokuma, çömlekçilik, çinicilik, keçe, ebru, tezhip ve minyatür gibi geleneksel sanatların sergileneceğini açıkladı. Programda atölyeler, kısa film gösterimleri ve söyleşiler de yer alacak.

gastronomi rotaları ve lezzet durakları:

Bakan Ersoy, festival boyunca gastronomiye geniş yer verdiklerini belirterek Antalya mutfağının yerel zenginliklerini ön plana çıkaracaklarını söyledi. Şef Mehmet Akdağ koordinasyonunda oluşturulan rotalar arasında Antalya, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik, Kaş, Manavgat ve Alanya yer alıyor. Festival bünyesinde toplam 85 lezzet durağı planlandı; seçilen noktalar geleneksel mutfak kültürünü çağdaş gastronomiyle buluşturacak.

etkinlik çeşitliliği:

Programda 10'dan fazla konser, 30'un üzerinde sergi ve yerleştirme, yaklaşık 30 atölye ile beraber geziler, fotoğrafçılık etkinlikleri ve çocuklara yönelik kültür-sanat-öğrenme bileşenleri yer alıyor. Bakan Ersoy, festivalin her yaştan izleyiciye hitap edeceğini ve yerel ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı.

altyapı ve kültür yatırımları:

Ersoy, Antalya için hayata geçirilen yatırımları da paylaştı. İbradı Ormana Kültür Merkezi, 87 milyon lira yatırımla hizmete açıldı. Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 4 projeye toplam 11,1 milyon lira destek sağlandı. Altyapı çalışmalarında Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi ve Boğazkent Terfi Merkezi gibi tesislerin 2022'de, Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma ve bağlantılı altyapı tesislerinin ise 2024'te tamamlandığı, bu yatırımların toplam maliyetinin 8 milyar liraye ulaştığı bildirildi.

Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi için ilave iki son çöktürme havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi çalışmalarının devam ettiği ve çalışmaların ay sonunda tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca kentte 5 yıldızlı tesis kalitesinde hizmet sunan 14 ücretsiz halk plajı vatandaşların kullanımına açıldı.

arkeoloji ve kültürel miras destekleri:

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla 2018-2026 döneminde Antalya'da 24 proje ve 101 uygulama işi tamamlandı; 9 proje ve 9 uygulama işi ise devam ediyor. Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2024 itibarıyla Antalya'da 26 arkeolojik alanda çalışmalar yürütüldüğü ve 2024-2026 döneminde kazı ve basit onarım çalışmaları için 1 milyar 60 milyon liranın üzerinde ödenek aktarıldığı açıklandı. Ayrıca arkeolojik alanlardaki koruma ve restorasyon çalışmalarının altyapısını oluşturmak için 14 projenin tamamlandığı, 7 projenin sürdürülmekte olduğu bildirildi.

Son 8 yılda ziyaret açılan müzeler arasında Antalya Etnografya, Mevlevihane, Nekropol, Alanya Atatürk Evi, Likya Uygarlıkları müzeleri ve Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi sayıldı. 2018'den bu yana yürütülen 8 koruma amaçlı imar planı çalışmasından 6'sı tamamlanırken, kalan 2 proje üzerinde titizlikle çalışıldığı belirtildi.

turizm stratejisi ve EXPO alanı projeksiyonu:

Ersoy, Türkiye turizmini 12 aya yayma ve ülkenin tamamını kapsama hedefinin önemini vurguladı; pazar çeşitliliği, ürün geliştirme ve sürdürülebilirlik öncelikli konular olarak öne çıktı. Geçmişte yaşanan Thomas Cook krizinden Covid-19 salgınına ve bölgesel çatışmalara kadar birçok sınavın Türkiye turizminin krizlere dayanıklılığını güçlendirdiğini söyleyen Ersoy, bu direncin daha da artırılacağını belirtti.

Konuşmasında Antalya EXPO alanına ilişkin önemli bir adımın da müjdesini veren Ersoy, COP31 sonrasında EXPO alanının fuar, kongre ve etkinlik turizmi açısından değerlendirilerek, Türkiye'nin en büyük ve en önemli fuar-kongre merkezlerinden birinin TGA çatısı altında kurulacak yeni bir yapılanmayla hayata geçirileceğini açıkladı. Bu projeyle kentin M.I.C.E. alanındaki konumunun güçlendirileceği ve kış-bahar dönemlerine hareketlilik kazandırılacağı belirtildi.

Bakan Ersoy, festivalin ve eş zamanlı yatırımların Antalya'nın kültürel mirasını koruma, yerel ekonomiyi canlandırma ve uluslararası rekabet gücünü artırma amacına hizmet edeceğini, çalışmaların aynı azimle sürdürüleceğini vurguladı.

TÜRKİYE TURİZMİNİN GÖZ BEBEĞİ ANTALYA, 9 GÜN BOYUNCA KONSERLERDEN SERGİLERE, OPERA VE BALEDEN GELENEKSEL SANATLARA UZANAN GENİŞ BİR PROGRAMLA TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK.