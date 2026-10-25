Seyhan Nehri'nde iki gündür kayıp 48 yaşındaki adam bulundu

Seyhan Nehri'nde bulunan ceset 48 yaşındaki Mustafa Akel'e ait

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Mustafa Akel'in cansız bedeni, Kuvayi Milliye Parkı kıyısındaki Seyhan Nehri'nde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Vatandaşların nehir yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan kişinin, sokaklarda yaşadığı öğrenilen Mustafa Akel olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Akel'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve otopsi:

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akel'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın kesin nedenine ilişkin tespitler adli tıp raporu ile soruşturmanın ilerlemesi sonucunda netleşecek.

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