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Seyhan Nehri'nde iki gündür kayıp 48 yaşındaki adam bulundu

Adana Yüreğir'de iki gündür kayıp olan 48 yaşındaki Mustafa Akel'in nehirde cesedi bulundu; olayla ilgili polis soruşturması ve otopsi başlatıldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Seyhan Nehri'nde iki gündür kayıp 48 yaşındaki adam bulundu

Seyhan Nehri'nde bulunan ceset 48 yaşındaki Mustafa Akel'e ait

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan 48 yaşındaki Mustafa Akel'in cansız bedeni, Kuvayi Milliye Parkı kıyısındaki Seyhan Nehri'nde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayın gelişimi:

Vatandaşların nehir yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi fark etmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan kişinin, sokaklarda yaşadığı öğrenilen Mustafa Akel olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Akel'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve otopsi:

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akel'in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın kesin nedenine ilişkin tespitler adli tıp raporu ile soruşturmanın ilerlemesi sonucunda netleşecek.

İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN ŞAHIS, YÜREĞİR İLÇESİ KUVAYİ MİLLİYE PARKI KIYISI SEYHAN NEHRİ’NDE...

İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN ŞAHIS, YÜREĞİR İLÇESİ KUVAYİ MİLLİYE PARKI KIYISI SEYHAN NEHRİ’NDE ÖLÜ BULUNDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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