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Manisa Büyükşehir Belediyespor soruşturmasında iki eski yönetici tutuklandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un geçmiş dönem hesaplarına ilişkin 31 Ekim 2026 operasyonunda gözaltına alınan dört kişiden ikisi tutuklandı; soruşturma MASAK incelemesiyle sürüyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Manisa Büyükşehir Belediyespor soruşturmasında iki eski yönetici tutuklandı

operasyon ve gözaltılar:

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ekim 2026 sabahı Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda kulübün eski başkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu E. H., eski kulüp asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu M. K., eski muhasebeci Ö. K. ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.Ş. görevlisi F. K. gözaltına alındı.

soruşturma süreci ve elde edilen veriler:

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile ilgili kurumlardan temin edilen bilgi, belge ve hesap hareketleri incelemeye alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler Manisa Adliyesi’ne sevk edilerek Cumhuriyet savcılığında ifade verdi.

Adli işlemler sonucunda, görevli hakkında geniş kapsamlı ifadeler veren E. H. etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde ev hapsi ile adli kontrol altına alındı. F. K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dosyada toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda ise M. K. ile Ö. K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın sürdüğünü, ilgili belgelerin ve hesap hareketlerinin detaylı incelemesinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Manisa BBSK&#039;nın eski yöneticilerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

Manisa BBSK'nın eski yöneticilerine operasyon: 2 kişi tutuklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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