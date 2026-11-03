Düzce'de Kızılay haftası: gönüllülük ve kuşaklararası dayanışma vurgulandı

Program detayları:

Türk Kızılay Düzce Şubesi'nin merkezinde düzenlenen Kızılay Haftası etkinliğinde protokol üyeleri, Kızılay gönüllüleri ve huzurevi sakinleri bir araya geldi. Organizasyona katılanlar arasında Vali Yardımcısı Osman Demir, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ile Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

katılımcılar ve protokol:

Program, özellikle kurum temsilcileri ile sivil toplumun yan yana gelmesini sağladı; huzurevi sakinlerinin de davet edilmesi, etkinliğe kuşaklararası bir boyut kazandırdı. Halil Aydın ve yönetim kurulu, gönüllülük çalışmalarının yerel etkilerine dikkat çekti.

etkinlik akışı ve çarpan etkisi:

Etkinlikte konuşan Dr. Faruk Özlü şu ifadeleri kullandı: İyiliğin ve dayanışmanın simgesi Türk Kızılay’ımızın 158. kuruluş yıl dönümünü birlikte kutladık. Bu anlamlı organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ediyor, iyilik yolunda emek veren tüm Kızılay gönüllülerine başarılar diliyorum

Program kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüller protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Etkinlik, pasta kesimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu; bu ritüeller hem kutlama hem de birlik mesajı taşıdı.

yerel dayanışmanın sürdürülebilirliği:

Gün, sadece kutlama olmanın ötesinde Türk Kızılay çalışmalarının yerelde nasıl somutlaştığını gösterdi; gönüllüler ile yaşlılar arasında kurulan iletişim, ileride benzer etkinliklerin planlanması için zemin oluşturdu. Yerel yetkililerin katılımı ise kurumlarla ortak projelerin önemini bir kez daha vurguladı.

TÜRK KIZILAY DÜZCE ŞUBESİ TARAFINDAN KIZILAY HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA PROTOKOL ÜYELERİ, GÖNÜLLÜLER VE HUZUREVİ SAKİNLERİ BİR ARAYA GELDİ. ETKİNLİKTE RESİM YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ.