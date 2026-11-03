Bolvadin'de satrançla büyüyen genç zihinler

Bolvadin'de okullarda satranç heyecanı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan okul içi satranç müsabakaları, okulları şenlik havasına taşıdı. Organizasyonun liderliğini yapan Mehmet Ali Keleş sayesinde etkinlikler, öğrencilerin sadece akademik başarılarına değil zihinsel ve sosyal gelişimlerine odaklanacak şekilde planlandı.

Turnuvaların amacı ve organizasyonu:

Etkinlikler, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin "öğrencileri zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle bir bütün olarak geliştirme" hedefi doğrultusunda düzenleniyor. Okul içi karşılaşmaların ardından seçilecek başarılı öğrenciler, ilçe genelinde düzenlenecek büyük finaller için hazırlık yapacak. Müsabakalar; disiplin, planlı hareket etme ve kurallara uyma bilincini pekiştirecek bir çerçevede organize edildi.

Öğrencilerde görülen kazanımlar:

Turnuvada yer alan gençler, hamlelerinde strateji geliştirme, dikkat ve odaklanma gibi yeteneklerini kullanıyor. Organizasyon, öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve kritik karar alma becerilerini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Aynı zamanda takım ruhu ve sosyal etkileşim de tahta etrafında güçleniyor; çocuklar rekabetin yanında fair play ve sabrı da öğreniyor.

Okullarda kıyasıya geçen mücadeleler, hem öğrencilerin hem öğretmenlerin ilgisini çekiyor; organizasyonlar eğitim ortamına canlılık getirirken, aileler de sürece olumlu katkı sunuyor. İlçe finallerine hazırlanacak genç sporcular, sergiledikleri hamlelerle dikkat çekiyor ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerliyor.

Satranç turnuvaları, Bolvadin genelinde hem akademik hem kişisel gelişim açısından model teşkil edecek bir etkinlik olarak öne çıkıyor ve önümüzdeki dönemlerde kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

AFYONKARAHİSAR’DA BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILAN OKUL İÇİ SATRANÇ MÜSABAKALARI, İLÇEDE BÜYÜK BİR HEYECAN VE COŞKUYLA BAŞLADI.