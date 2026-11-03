Alaca'da meraktan torna ustalığına: Fatih Özdemir'in tespih atölyesi

merakı sanata çeviren bir atölye:

Çorum'un Alaca ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Fatih Özdemir, uzun yıllardır süren tespih merakını profesyonel bir uğraşa dönüştürdü. Daha önce koleksiyon yapan Özdemir, yaklaşık 5 yıl önce aldığı torna makinesiyle kendi tespihlerini üretmeye başladı. Küçük bir atölye kuran Özdemir, boş vakitlerinde hobi olarak başladığı işi gelen talepler doğrultusunda büyüttü ve sipariş almaya başladı.

Özdemir, torna olmadan tespih üretmenin zor olduğunu belirtiyor; malzemeyi kendisi temin ettiği gibi bazı koleksiyonerlerin gönderdiği parçalar üzerinden de çalışıyor. Bölgedeki tespih ustalarının azlığı nedeniyle bilgi aktarımını bizzat ustaların yanına giderek, videolar izleyerek ve deneme-yanılma yöntemiyle sağladığını anlatıyor.

üretim süreci ve öğrenme aşaması:

Özdemir, ustaların yanına zaman zaman giderek, onlara sorarak ve videolardan yararlanarak mesleki becerilerini geliştirdi. Ustalarla yüz yüze öğrenmenin güç olduğu durumlarda, 250-300 kilometre uzaklıktaki ustaların yanına gitmek gerektiğini söylüyor. Bu süreçte deneme yanılma yöntemleriyle tornada çalışmayı ve malzeme özelliklerini tanımayı öğrendi.

malzeme çeşitleri ve müşteri talepleri:

Atölyede özellikle kuka, damla kehribar, sıkma kehribar ve katalin gruplarıyla çalışıyor. Her malzemenin ölçüleri ve özellikleri üretim öncesi dikkatle değerlendiriliyor; müşterinin istediği modele ve ölçüye göre tespih hazırlanıyor. Hobi olarak başlayan üretimi, isteyen müşterilere satışa da döküyor ve talepleri karşılamaya çalışıyor.

Fatih Özdemir, yaptığı işin bir sanat olduğunu vurguluyor ve bu hobiyi daha profesyonel bir mesleğe dönüştürme isteğini dile getiriyor. Özdemir için tespih üretmek, boş vakitleri değerlendirmekten öte el emeğiyle bir şeyler ortaya koymanın yolu oldu; atölyesi ise yörede ilgi gören bir adres haline geldi.

FATİH ÖZDEMİR, AÇTIĞI ATÖLYEDE 5 YILDIR EN İYİ TESPİHLERİ YAPABİLMEK İÇİN BÜYÜK BİR DİKKATLE ÇALIŞIYOR.